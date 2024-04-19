Başiskele’de Genc-i Âlâ kafelere rağbet artıyor

Mavi ile yeşilin buluşma noktası olan Başiskele’de, her vatandaşın bütçesine uygun hizmet vermeye devam eden Genc-i Âlâ Kafeler, vatandaşlar için keyifli bir mola yeri oluyor. Kocaeli’nin en güzel sahillerinden Başiskele Sahili’nde iki ayrı noktada ve Barbaros Semt Meydanı’nda özel yapım karavanda hizmet veren kafeler, soğuk-sıcak içecekler, taze aperatif yiyeceklerle 7’den 77’ye tüm misafirlerini ağırlıyor.

BAŞİSKELE SAHİLİ’NDE İKİ FARKLI NOKTADA

Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü’nün talimatıyla ilk olarak 2022 yılının Eylül ayında Körfez Mahallesi Liman Caddesi üzerinde sahile nazır bir noktada hizmet vermeye başlayan ve vatandaşların yoğun memnuniyetiyle karşılanan Genc-i Âlâ Kafe’ye daha sonra iki tane şube daha eklendi. Sahil Mahallesi’nde Başiskele Sosyal Tesisleri Antik Köfte ve Restoran yanında ve Barbaros Semt Meydanı’nda da şubeleri olan kafeler adıyla, tadıyla, güzel mekânıyla ve uygun fiyatlarıyla vatandaşların aileleriyle ve arkadaşlarıyla çay ve kahve eşliğinde hoş vakitler geçirmesine vesile oluyor.

TÜRKİYE YÜZYILI GENÇLİK MERKEZİ’NDE DE VAR

Kocaeli’nin en büyük, Türkiye’nin en donanımlı gençlik merkezi olan Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi’nde de Genc-i Âlâ Kafe bulunuyor. Çeşitli etkinliklerin, gençlere yönelik her türlü atölye ve eğitimlerin yapıldığı kütüphane ve etüd merkezleriyle öğrencilerin uğrak mekanı hale gelen gençlik merkezinde hizmet veren Genc-i Âlâ Kafe de güzel bir mola imkanı sunuyor.

UYGUN FİYAT, GENİŞ ÜRÜN YELPAZESİ

Al-Götür konseptinde hizmet veren Genc-i Âlâ Kafeler, uygun fiyatlar ve geniş ürün yelpazesiyle Başiskeleliler kadar çevre il ve ilçelerden gelen vatandaşların da uğrak mekânı oldu. Çaydan soğuk ve sıcak kahve çeşitlerine, soğuk içecek çeşitlerinden lezzetli tatlı ve tuzlu ürünlere kadar birçok seçeneği müşterilerine sunan Âlâ Kafe, hem sunduğu ortam hem de ekonomik ve lezzetli ürünler ile büyük rağbet görüyor.

MESAİ SAATLERİ

Haftanın her günü açık olan Âlâ Kafe’ler sabah 08.00 ile gece 24.00 saatleri arasında vatandaşlara hizmet veriyor. Havaların ısınmasıyla birlikte Genc-i Âla Kafelere rağbetin daha çok artması bekleniyor.

Kaynak: BÜLTEN