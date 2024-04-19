Başiskele'nin kadınları ustalaşıyor

Başiskele Belediyesi, Kocaeli Pastacılar Odası ve Başiskele İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle açılan Pastacılık Akademisi'nde geleceğin pasta şefleri uzman eğitmen eşliğinde eğitimlerine tüm hızıyla devam ediyor. Genç yaşlardan yetişkinlere kadar yüzlerce Başiskele'nin eğitim aldığı akademide, ustalık belgesi almaya hak kazanan kadınlar belgelerini Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü'nün elinden aldılar.

Başiskele’de kadın ve aile hizmetlerini KALE Modeli ile güçlendirerek devam ettiren ve hemşehrilerinin büyük teveccühünü kazanan Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, Pastacılık Akademisi’ni ziyaret ederek geleceğin pasta şeflerinin sertifika törenine katıldı.

“KADINLARIMIZIN HER ZAMAN DESTEKÇİSİ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Kadının toplumdaki yeri ve öneminin her zaman farkında olduklarını dile getiren Özlü, “Hayatın her alanında kadının hak ettiği noktaya ulaşması için belediye olarak her türlü imkanı sağlamak adına ciddi çalışmalar ve hizmetler üretiyoruz. Geçmişte olduğu gibi gelecekte de kadınlarımızın her zaman yanında ve destekçisi olmayı sürdüreceğiz. Bu tür kurslarımız yeni dönemimizde artarak daha çok katılımla devam edecektir. Bu kurslarımızla kadınlarımıza, birer altın bilezik armağan ettiğimizi düşünüyorum. Atölyelerimiz aracılığıyla, kadınlarımızın hem kişisel gelişimlerine katkıda bulunmayı hem de aile ekonomilerine destek olmalarını teşvik etmeye yönelik çabalarımızı devam ettireceğiz.” diye konuştu.

Kaynak: BÜLTEN