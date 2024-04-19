Sertif Gökçe makam araçlarını kaldırdı

GÖKÇE’DEN MAKAM ARACI DÜZENLEMESİ
31 Mart yerel seçimlerin ardından göreve gelen Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe, belediyede gerçekleştirdiği değişimlere devam ediyor. Gökçe son olarak geçmiş dönemde dört belediye başkan yardımcısına tahsis edilen makam araçlarını iptal etti. Yeni düzenlemeyle birlikte, başkan yardımcıları artık özel makam araçları kullanmayacak. İhtiyaç duyulduğunda, belediyenin araç havuzundan yararlanılacak.
TASARRUF ADIMLARINDAN BİRİSİNİ YAPTIK
Sertif Gökçe, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren şeffaflık, hesap verebilirlik ve kaynakların etkin kullanımı üzerine yoğunlaştık. Makam araçlarının kaldırılması, bu yöndeki kararlı adımlarımızdan sadece bir tanesi. Amacımız, tasarruf edilen kaynakları Derince'nin gelişimi için verimli projelere yönlendirmek" dedi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(15 )
Can - Diğer belediyelerde de boyle icraatlar bekliyoruz
Kibarcik - eyyy kemal denan yahu allahtankork beee md lere makam arabasıne iştir senın ıstakozyıyenden farkın yok ıyıkı devam ettırmeddıler veselam
Siz.biz - 5 yıl var ileri tarihlerde ve senelerde göreceğiz algıy olmuyor bu işler
Gercekci - Helal olsun örnek olsun ama nerde buyuksehir baskanida gorove gelir gelmez koltuk dagitti iki danisman daha yukledi milletin sirtina ne danisacaksa artik onlara. muhtemelen ikisine en az bi sekreter bi arac bir şoför yarasin...
Emekli - Hasret kaldığımız başkan. Darısı İSU nun başına
Krkbir - Makam araclari arac havuzuna alinmis da diyebilirmiyiz?
Garip - Adam
Orhan Albayrak - Devir tasarruf devri tebrikler
Kamu Yararı - Tebrik ederim başkanım.
Güzel bir noktadan başlamışsınız.
Umarım, devamı gelir.
Hitaf - Bu durum şöyle algılanabilir araç sayın makama tahsisten kaldırmış, aynı işlem bu kez havuzdaki araçlardan sağlanacak demektir. O zaman burada sayın kamuoyunu yanıltma durumu olmaz mı.
Şirintepeli - Olmaz.
Kürşat - Sakarya Erenler Belediye Başkanı Bekediye otobüsü ile işe gelip gidiyor. Sizlerden de bu davranışı bekliyoruz. İlk önce kendinizden başlayarak makam araçlarını kaldırın. Devir tasarruf yapma devri.
Esasiye - CHP’li belediyelerin beş yıllık ömrü, geçmişi kötülemekle ve şovmenlikle geçecek anlaşılan.
Izmitli - Helal olsun Sayın Başkan..
Önceki Yöneticilerin Yardım yaptığı insanların durumlarını kontrol ettirmenizi öneririm.
Gerçek ihtiyaç sahiplerine yardım yapılmasını önemli..
Not: Kişilerin Kontrollerden önce evlerindeki eşyaları başka başka yerlere taşıyan evlerini ihtiyaç sahibi gibi göstermeye çalışanları tespit etmenizi
Ve bu kontrolleri habersiz yapmanızı böylece gerçek ihtiyaç sahiplarini göreceğinizi düşünüyorum..
Yolunuz Açık Olsun...
Vatandaş - Harikalar sahilinde deniz kenarında otlar 1 metre yüksekliği geçti deniz görünmüyor
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.