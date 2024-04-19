Sertif Gökçe makam araçlarını kaldırdı

GÖKÇE’DEN MAKAM ARACI DÜZENLEMESİ

31 Mart yerel seçimlerin ardından göreve gelen Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe, belediyede gerçekleştirdiği değişimlere devam ediyor. Gökçe son olarak geçmiş dönemde dört belediye başkan yardımcısına tahsis edilen makam araçlarını iptal etti. Yeni düzenlemeyle birlikte, başkan yardımcıları artık özel makam araçları kullanmayacak. İhtiyaç duyulduğunda, belediyenin araç havuzundan yararlanılacak.

TASARRUF ADIMLARINDAN BİRİSİNİ YAPTIK

Sertif Gökçe, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren şeffaflık, hesap verebilirlik ve kaynakların etkin kullanımı üzerine yoğunlaştık. Makam araçlarının kaldırılması, bu yöndeki kararlı adımlarımızdan sadece bir tanesi. Amacımız, tasarruf edilen kaynakları Derince'nin gelişimi için verimli projelere yönlendirmek" dedi.