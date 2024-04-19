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19 Nis 2024 - 10:27- Gündem G:

Sertif Gökçe makam araçlarını kaldırdı

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31 Mart yerel seçimlerinde Derince Belediye Başkanı seçilen Sertif Gökçe icraatlerine devam ediyor. Gökçe son olarak belediye başkan yardımcılarına tahsis edilen makam araçlarını kaldırıldı.

Yavuz Solmaz
Yavuz Solmaz Tüm Haberleri
Sertif Gökçe makam araçlarını kaldırdı mask
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GÖKÇE’DEN MAKAM ARACI DÜZENLEMESİ

31 Mart yerel seçimlerin ardından göreve gelen Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe, belediyede gerçekleştirdiği değişimlere devam ediyor. Gökçe son olarak geçmiş dönemde dört belediye başkan yardımcısına tahsis edilen makam araçlarını iptal etti. Yeni düzenlemeyle birlikte, başkan yardımcıları artık özel makam araçları kullanmayacak. İhtiyaç duyulduğunda, belediyenin araç havuzundan yararlanılacak.

TASARRUF ADIMLARINDAN BİRİSİNİ YAPTIK

Sertif Gökçe, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren şeffaflık, hesap verebilirlik ve kaynakların etkin kullanımı üzerine yoğunlaştık. Makam araçlarının kaldırılması, bu yöndeki kararlı adımlarımızdan sadece bir tanesi. Amacımız, tasarruf edilen kaynakları Derince'nin gelişimi için verimli projelere yönlendirmek" dedi.

# yeni, araç, başkan, Derince

19 Nis 2024 - 10:27 Kocaeli- Gündem --- Okunma

Mahreç  Yavuz Solmaz

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(15)
14

Kibarcik - eyyy kemal denan yahu allahtankork beee md lere makam arabasıne iştir senın ıstakozyıyenden farkın yok ıyıkı devam ettırmeddıler veselam

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Nisan 12:34
13

Siz.biz - 5 yıl var ileri tarihlerde ve senelerde göreceğiz algıy olmuyor bu işler

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 19 Nisan 12:30
12

Gercekci - Helal olsun örnek olsun ama nerde buyuksehir baskanida gorove gelir gelmez koltuk dagitti iki danisman daha yukledi milletin sirtina ne danisacaksa artik onlara. muhtemelen ikisine en az bi sekreter bi arac bir şoför yarasin...

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Nisan 12:28
11

Emekli - Hasret kaldığımız başkan. Darısı İSU nun başına

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Nisan 12:14
10

Krkbir - Makam araclari arac havuzuna alinmis da diyebilirmiyiz?

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 19 Nisan 12:12
06

Kamu Yararı - Tebrik ederim başkanım.

Güzel bir noktadan başlamışsınız.

Umarım, devamı gelir.

Yanıtla . 12Beğen . 0Beğenme 19 Nisan 11:14
05

Hitaf - Bu durum şöyle algılanabilir araç sayın makama tahsisten kaldırmış, aynı işlem bu kez havuzdaki araçlardan sağlanacak demektir. O zaman burada sayın kamuoyunu yanıltma durumu olmaz mı.

Yanıtla . 6Beğen . 14Beğenme 19 Nisan 10:58
04

Kürşat - Sakarya Erenler Belediye Başkanı Bekediye otobüsü ile işe gelip gidiyor. Sizlerden de bu davranışı bekliyoruz. İlk önce kendinizden başlayarak makam araçlarını kaldırın. Devir tasarruf yapma devri.

Yanıtla . 7Beğen . 5Beğenme 19 Nisan 10:54
03

Esasiye - CHP’li belediyelerin beş yıllık ömrü, geçmişi kötülemekle ve şovmenlikle geçecek anlaşılan.

Yanıtla . 6Beğen . 22Beğenme 19 Nisan 10:45
02

Izmitli - Helal olsun Sayın Başkan..

Önceki Yöneticilerin Yardım yaptığı insanların durumlarını kontrol ettirmenizi öneririm.

Gerçek ihtiyaç sahiplerine yardım yapılmasını önemli..

Not: Kişilerin Kontrollerden önce evlerindeki eşyaları başka başka yerlere taşıyan evlerini ihtiyaç sahibi gibi göstermeye çalışanları tespit etmenizi

Ve bu kontrolleri habersiz yapmanızı böylece gerçek ihtiyaç sahiplarini göreceğinizi düşünüyorum..

Yolunuz Açık Olsun...

Yanıtla . 7Beğen . 2Beğenme 19 Nisan 10:45
01

Vatandaş - Harikalar sahilinde deniz kenarında otlar 1 metre yüksekliği geçti deniz görünmüyor

Yanıtla . 6Beğen . 2Beğenme 19 Nisan 10:33
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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