580 kök kenevir bitkisi ele geçirildi!

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ile mücadele çalışmaları neticesinde dün Derince ilçesinde bir şahsın adresinde operasyon düzenlendi. Operasyon neticesinde evde yapılan aramada 580 kök kenevir bitkisi, 5 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği, 8 tabanca fişeği, 50 gaz tabancası fişeği ve 6 tabanca şarjörü ele geçirildi. Malzemelere el koyulurken olayla ilgili şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.