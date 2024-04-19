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580 kök kenevir bitkisi ele geçirildi!

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 Kocaeli'nin Derince jandarma ekiplerince bir evde yapılan operasyonda 580 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

580 kök kenevir bitkisi ele geçirildi! mask
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Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ile mücadele çalışmaları neticesinde dün Derince ilçesinde bir şahsın adresinde operasyon düzenlendi. Operasyon neticesinde evde yapılan aramada 580 kök kenevir bitkisi, 5 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği, 8 tabanca fişeği, 50 gaz tabancası fişeği ve 6 tabanca şarjörü ele geçirildi. Malzemelere el koyulurken olayla ilgili şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

# Kenevir, uyuşturucu, Kocaeli Emniyeti, Derince, Kocaeli

19 Nis 2024 - 10:29 Kocaeli- Asayiş --- Okunma

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