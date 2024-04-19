Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor

Altın yatırımcıları son dakika gelişmelerini merak ediyor ve araştırıyor. Orta Doğu’daki gerilimle birlikte altın fiyatları yükseliyor.

ALTIN YÜKSELİYOR

Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 484 liradan yaparken; 19 Nisan Cuma günü 2 bin 503 TL'ye yükseldi. Bir önceki kapanışı 4 bin 062 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 4 bin 092 TL'den alıcı buluyor.

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 2.502,75

Satış: 2.503,08

ONS ALTIN FİYATI

Alış: 2.400,55

Satış: 2.400,96

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 4.004,39

Satış: 4.092,54

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 16.017,57

Satış: 16.320,09

Kaynak: Haber Merkezi