Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor

Altın yatırımcıları son dakika gelişmelerini merak ediyor ve araştırıyor. Orta Doğu’daki gerilimle birlikte altın fiyatları yükseliyor.
ALTIN YÜKSELİYOR
Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 484 liradan yaparken; 19 Nisan Cuma günü 2 bin 503 TL'ye yükseldi. Bir önceki kapanışı 4 bin 062 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 4 bin 092 TL'den alıcı buluyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.502,75
Satış: 2.503,08
ONS ALTIN FİYATI
Alış: 2.400,55
Satış: 2.400,96
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.004,39
Satış: 4.092,54
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 16.017,57
Satış: 16.320,09
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.