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Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor

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Altın fiyatları Orta Doğu'daki gerilimle birlikte yükselişini sürdürüyor. 19 Nisan 2024 Cuma günü ONS altın fiyatı 2 bin 400 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor mask
Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor
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Altın yatırımcıları son dakika gelişmelerini merak ediyor ve araştırıyor. Orta Doğu’daki gerilimle birlikte altın fiyatları yükseliyor.

ALTIN YÜKSELİYOR

Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 484 liradan yaparken; 19 Nisan Cuma günü 2 bin 503 TL'ye yükseldi. Bir önceki kapanışı 4 bin 062 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 4 bin 092 TL'den alıcı buluyor.

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 2.502,75

Satış: 2.503,08

ONS ALTIN FİYATI

Alış: 2.400,55

Satış: 2.400,96

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 4.004,39

Satış: 4.092,54

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 16.017,57

Satış: 16.320,09

Kaynak: Haber Merkezi

# Altın, gram altın, tam altın, çeyrek altın

19 Nis 2024 - 10:35 Kocaeli- Ekonomi --- Okunma

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