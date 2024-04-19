Yanan marketten geriye bu görüntüler kaldı

Yangın dün saat 14.00 sıralarında Körfez Mahallesi Salim Dervişoğlu Caddesinde bulunan VİP Gross Market’te meydana geldi. İddiaya göre, markette elektrik kontağından yangın çıktı. O sırada içeride bulunan çalışanlar can havliyle dışarı kaçtı. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaklaşık 2 saat süren müdahalenin ardından itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Yangının kontrol altına alınmasının ardından 19:00’a kadar soğutma çalışmaları devam etti.

ZAMAN ZAMAN DUMANLAR YÜKSELİYOR

İtfaiye ekipleri gece boyunca belirli aralıklarla yangın alanını kontrol etti. Market enkazından zaman zaman dumanların yükseldiği görüldü.

GERİYE ENKAZ KALDI

Gölcüklü iş insanı Sabri Ersan‘a ait 1250 metrekaresi kapalı alan olmak üzere toplamda 1350 metrekarelik alanda çıkan yangının ardından marketten geriye enkaz kaldı. Market çalışanları sabahın ilk saatlerinde enkaz alanına gelerek inceleme yaptı.