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Yangında hasar görmüştü... İzmit Belediyesi'nin binasında hasar tespit çalışması

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Dün markette çıkan yangında hasar gören İzmit Belediyesi 3D Yazıcı ve Tasarım Merkezi’nde hasar tespit çalışması yapılıyor.

Selda Hatun Tan
Selda Hatun Tan Tüm Haberleri
Yangında hasar görmüştü... İzmit Belediyesi'nin binasında hasar tespit çalışması mask
Yangında hasar görmüştü... İzmit Belediyesi'nin binasında hasar tespit çalışması
Yangında hasar görmüştü... İzmit Belediyesi'nin binasında hasar tespit çalışması
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İzmit’te VİP Gross Market’te çıkan yangının İzmit Belediyesi’nin 3D Yazıcı ve Tasarım Merkezi’ne sıçraması üzerine bina hasar aldı. Merkezin çatısına sıçrayan alevler itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek binayı sarmasını engelledi. Yangında binanın çatısı zarar görürken binanın 2. katında bulunan cihazlar hasar gördü.

Yangında hasar görmüştü... İzmit Belediyesi'nin binasında hasar tespit çalışması

HASAR TESPİTİ YAPILIYOR

İzmit Belediyesi yetkilileri sabah saatlerinde binaya gelerek incelemeler yaptı. Hasar tespit çalışması yapan yetkiler binadaki çok sayıda elektronik aletin kullanılamaz hale geldiğini, elektrik ve internet hatlarının da zarar gördüğünü bildirdi. Binadaki hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Yangında hasar görmüştü... İzmit Belediyesi'nin binasında hasar tespit çalışması
Yangında hasar görmüştü... İzmit Belediyesi'nin binasında hasar tespit çalışması

# İzmit, İzmit Belediyesi

19 Nis 2024 - 10:51 Kocaeli- Asayiş --- Okunma

Mahreç  Selda Hatun Tan

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