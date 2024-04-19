Yangında hasar görmüştü... İzmit Belediyesi'nin binasında hasar tespit çalışması

İzmit’te VİP Gross Market’te çıkan yangının İzmit Belediyesi’nin 3D Yazıcı ve Tasarım Merkezi’ne sıçraması üzerine bina hasar aldı. Merkezin çatısına sıçrayan alevler itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek binayı sarmasını engelledi. Yangında binanın çatısı zarar görürken binanın 2. katında bulunan cihazlar hasar gördü.
HASAR TESPİTİ YAPILIYOR
İzmit Belediyesi yetkilileri sabah saatlerinde binaya gelerek incelemeler yaptı. Hasar tespit çalışması yapan yetkiler binadaki çok sayıda elektronik aletin kullanılamaz hale geldiğini, elektrik ve internet hatlarının da zarar gördüğünü bildirdi. Binadaki hasar tespit çalışmaları devam ediyor.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.