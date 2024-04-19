Bünyamin Çiftçi, vatandaşlarla iç içe

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, her fırsatta ilçe sakinleriyle bir araya gelmeye ve Çayırovalı hemşehrileriyle sohbet etmeye devam ediyor. Bir yandan makamında kendisine ‘hayırlı olsun’ ziyaretine gelen misafirlerini ağırlayan Çiftçi, bir yandan da ilçedeki esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmeyi sürdürüyor. Bu bağlamda önceki gün Fatih Caddesi esnafıyla buluşan Çiftçi, dün de Çayırova’daki şehit ailelerini hanelerinde ziyaret etti.

“AZİZ ŞEHİTLERİMİZİN EMANETİ EMANETİMİZDİR”

Şehit Adem Zengin’in babası Kadir Zengin ile Şehit Davut Ali Karadağ’ın babası Musa Karadağ’ı ziyaret eden Başkan Çiftçi, aziz şehitlerimizin ailelerini hiçbir zaman yalnız bırakmayacaklarını da belirtti. Şehit aileleriyle sohbet edip, hal ve hatırlarını soran Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ziyaretler hakkında yaptığı açıklamada şunları dile getirdi; “Vatanımız için canlarını feda eden aziz şehitlerimizin emaneti emanetimizdir. Başımızın tacı şehit ailelerimizle her daim birlikteyiz. Şehitlerimizin makamları ali, mekanları cennet olsun.”

Kaynak: BÜLTEN