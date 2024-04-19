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Başkan Gökçe: Sizler bize şehitlerimizin emanetisiniz

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Derince Belediye Başkanı Av. Sertif Gökçe, Şehit Öğretmen Erkan Aydın’ın kıymetli annesi Emine Aydın ve ailesini ziyaret etti

Başkan Gökçe: Sizler bize şehitlerimizin emanetisiniz mask
Başkan Gökçe: Sizler bize şehitlerimizin emanetisiniz
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Şehitler Haftası münasebetiyle Derince Belediye Başkanı Av. Sertif Gökçe, Şehit Öğretmen Erkan Aydın’ın annesi Emine Aydın ve ailesini ziyaret etti. Yenikent Mahallesi’nde ikamet eden Aydın ailesine konuk olan Başkan Gökçe “Sizler bize şehitlerimizin emanetisiniz. Bu ülke için en değerli varlıklarınızı kaybettiniz. Yeriniz her zaman bizim başımızın üstündedir. Allah tüm Şehitlerimize rahmet etsin” dedi.

# Derince, başkan, HER

19 Nis 2024 - 11:02 - Gündem --- Okunma

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