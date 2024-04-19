Şehitler Haftası münasebetiyle Derince Belediye Başkanı Av. Sertif Gökçe, Şehit Öğretmen Erkan Aydın’ın annesi Emine Aydın ve ailesini ziyaret etti. Yenikent Mahallesi’nde ikamet eden Aydın ailesine konuk olan Başkan Gökçe “Sizler bize şehitlerimizin emanetisiniz. Bu ülke için en değerli varlıklarınızı kaybettiniz. Yeriniz her zaman bizim başımızın üstündedir. Allah tüm Şehitlerimize rahmet etsin” dedi.