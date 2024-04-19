Haydi Derince, Asel Bebek için el ele verme zamanı

SMA Tip 1 Hastası Eslem Lina Akbaş’ın tedavisi için gerekli miktarın toplanmasının ardından umudun adı bu kez Asel Sever bebek oldu. Derince Belediye Başkanı Av. Sertif Gökçe de sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada kendisini tebrik etmek isteyenlerin Asel Sever bebeğe bağışta bulunulmasını istedi. Başkan Gökçe yayımladığı mesajında “Haydi Derincem şimdi Asel için el ele verme zamanı. Daha önce sizlerin de katkılarınızla tedavi olan Eslem Lina Bebek ve ailesi adına tüm Derinceli hemşehrilerime sonsuz teşekkür ediyorum. Şimdi SMA Tip 1 Hastası Asel Sever Bebek için tebrik çiçekleriniz bağış olsun. Bu minik bebeğimize de umut olsun” dedi.

Kaynak: BÜLTEN