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19 Nis 2024 - 11:09- Türkiye G:

Yeni dönem başladı! Artık e-Devlet'ten yapılacak

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Bakan Işıkhan, yurt dışı borçlanması yaparak aylık bağlanması müracaatında bulunan sigortalıların, "3201 Sayılı Kanuna Göre Aylık Talebinde Bulunanlara Mahsus Beyan ve Taahhüt Belgesini" e-Devlet'ten verebileceğini bildirdi.

Yeni dönem başladı! Artık e-Devlet'ten yapılacak mask
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yurt dışı borçlanması yaparak aylık bağlanması müracaatında bulunan sigortalılarımızın işlemlerini kolaylaştırmak için bir yeniliği e-Devlet üzerinden hayata geçiriyoruz. Müracaatta bulunan vatandaşlarımız Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesine ek olarak sunulması gereken '3201 Sayılı Kanuna Göre Aylık Talebinde Bulunanlara Mahsus Beyan ve Taahhüt Belgesini' artık e-Devlet üzerinden verebilecek."

Kaynak: AA

# sosyal, çalışma, e-Devlet'

19 Nis 2024 - 11:09 - Türkiye --- Okunma

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Yorumlar

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Efemira - Büyükşehir neden böyle bir uygulamaya geçmiyor acaba ısrarla ve yıllardır. Hani kamuda tasarruf olacaktı. İlk yapacağınız iş, belediye çalışanlarına servis çekmeyi kaldırın, böyle saçma bir iş dünya da yok . Zaten adamlar belediye otobüsüne, tramvaya bedava biniyor bide servis çek, ohh mis. Ondan sonra niye sandığa gidilmiyor niye oy verilmiyor diye soruyorsunuz şaşkın şaşkın.

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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