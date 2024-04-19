Yeni dönem başladı! Artık e-Devlet'ten yapılacak

Efemira - Büyükşehir neden böyle bir uygulamaya geçmiyor acaba ısrarla ve yıllardır. Hani kamuda tasarruf olacaktı. İlk yapacağınız iş, belediye çalışanlarına servis çekmeyi kaldırın, böyle saçma bir iş dünya da yok . Zaten adamlar belediye otobüsüne, tramvaya bedava biniyor bide servis çek, ohh mis. Ondan sonra niye sandığa gidilmiyor niye oy verilmiyor diye soruyorsunuz şaşkın şaşkın.