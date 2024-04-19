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19 Nis 2024 - 11:30- Asayiş G:

Dilan ve Engin Polat çiftine bir suçtan tahliye kararı

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Kara para aklama suçundan tutuklanan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkında "Vergi usul kanununa muhalefet" suçundan tahliye kararı verilirken, 2 ayrı suçtan ise tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Dilan ve Engin Polat çiftine bir suçtan tahliye kararı mask
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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Engin Polat ve Dilan Polat hakkında “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi”, “Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “Vergi kanununa muhalefet” suçlarından başlatılan soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında Dilan ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 12 şüpheli, 5 Kasım tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti

1 SUÇTAN TAHLİYE KARARI

Soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Aylık tutukluluk incelemesini yapan Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği, Dilan Polat ve Engin Polat dahil olmak üzere tutuklu şüphelilerin, “Vergi Usul Kanununa Muhalefet” suçundan tahliyesine karar verdi. “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması” suçlarından ise tutukluluk hallerinin devamına karar verilen Dilan Polat ve Engin Polat, cezaevinden çıkamayacak.

Kaynak: İHA

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19 Nis 2024 - 11:30 - Asayiş --- Okunma

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