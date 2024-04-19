İMES OSB özel istihdam bürosu belgesini aldı

Özel istihdam büroları; işyerinde veya internet üzerinden, tam ya da kısmi zamanlı işlerde, yapılan iş ve işçi bulmaya aracılık faaliyetlerini kapsar. Özel istihdam büroları istihdam faaliyetlerinde etkin bir rol oynar. Bu kapsamda ilgili firmalar özel istihdam bürosu niteliğini kazanarak istihdam faaliyetlerini geliştirerek ve İŞKUR iş birliğinde gerçekleştirmeye devam eder. Kocaeli’de son olarak İMES Organize Sanayi Bölgesi, Mükemmeliyet Merkezi A.Ş aracılığı ile özel istihdam bürosu niteliğini elde etti. İMES OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tokkan belgesini Kocaeli Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan’dan aldı.



İMES OSB Yönetim Merkezi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen belge takdim törenine; Kocaeli Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan, Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Mustafa Çöpoğlu, İŞKUR Kocaeli İl Müdür Yardımcısı Engin Gülmez, İMES OSB yöneticileri katılım gösterdi.



KOCAELİ’DE BİR İLK! İMES OSB ÖZEL İSTİHDAM BÜROSU BELGESİNİ ALDI



Belge takdim töreni öncesinde açıklamalarda bulunan İMES OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tokkan: “İMES OSB olarak bölgemiz, Kocaeli’miz ve ülkemizin istihdamının arttırılması ve nitelikli hale gelmesini önemsiyor, kalkınmamızın yine vatandaşlarımızın emeğiyle olacağını biliyoruz. Bu kapsamda bölgemiz firmalarının istihdam faaliyetlerine katkı sunabilmek için işverenle iş arayanı buluşturan imeskariyer.com İnsan Kaynağı Portalının hayata geçirdik. Hali hazırda nitelikli istihdam denilince İMES OSB Mükemmeliyet Merkezimiz yine parmakla gösterilen bir merkez haline geldi. Yine Kocaeli’de bir ilk olarak İŞKUR Hizmet Noktamızı hızlıca oluşturduk ve yüksek yönlendirme istatistiği yakalayarak öne çıkan istihdama destek faaliyetleri gerçekleştirdik. Son olarak İMES OSB Mükemmeliyet Merkezimiz aracılığıyla Kocaeli’nde OSB’lerde bir ilk olarak Özel İstihdam Bürosu Belgemizi almaya hak kazandık. Bu süreçte emek veren değerli Sayın Valimize, ilgili kamu kurum yetkililerine ve süreci yakından takip eden İMES OSB Yöneticilerimiz ve bölgemiz personellerine teşekkür ediyor, istihdama dair tüm faaliyetlerimizin başta sanayicimize, bölgemize, Kocaeli’mize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. “Dedi.



MÜKEMMELİYET MERKEZİ DEĞER KATMAYA DEVAM EDİYOR



Tokkan’ın ardından açıklamalarda bulunan Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Mustafa Çöpoğlu;” Halihazırda verdiği eğitimlerle çok geniş kitlelere eğitim desteği veren ve ajansımız destekleriyle hayata geçirilen İMES OSB Mükemmeliyet Merkezi’nin bugün de istihdama yönelik büyük bir kazanım elde edilmesinde katkı sunmasını önemsiyoruz. MARKA olarak, Mükemmeliyet Merkezimizin bölgemize ve ülkemize ilerleyen süreçte daha fazla değer katacağını biliyor ve katkı sunan tüm yetkilileri tebrik ediyorum.” Şeklinde konuştu.

İMES OSB BÖLGEDE YENİLİKÇİ PROJELER GELİŞTİRİYOR



Kocaeli İŞKUR İl Müdür Yardımcısı Engin Gülmez ise; “İMES Organize Sanayi Bölgemizi yakından takip ediyor ve yenilikçi faaliyetler gerçekleştiren hem sanayiye hem de bölgesine değer katan bir OSB olduklarını biliyoruz. Bu vesileyle İMES OSB Mükemmeliyet Merkezi A. Ş’nin özel istihdam bürosu belgesi almaya hak kazanmasından dolayı mutluyuz. Bu vesileyle İMES OSB yetkililerini belgeleri için tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.” İfadelerine yer verdi.



KAMU SANAYİ İŞ BİRLİĞİNDE ÖNEMLİ ADIM



Son olarak konuşan Kocaeli Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan “Kocaeli Valimiz Sn. Seddar YAVUZ’un önderliğinde bölgemizde kamu sanayi iş birliğini önemsiyoruz. Bu vesileyle İMES OSB’nin Özel İstihdam Bürosu Belgesi almaya hak kazandığı bu süreçte emeği geçen tüm yetkililerimizi tebrik ediyor, özel istihdam büromuzun bölgemize, vatanımıza ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum ifadelerini kullandı.

Yapılan açıklamaların ardından İMES OSB Özel İstihdam Bürosu Belgesi Kocaeli Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan tarafından İMES OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tokkan’a takdim edildi. Takdimde Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Dr. Mustafa Çöpoğlu, Kocaeli İŞKUR İl Müdür Yardımcısı Engin Gülmez, İMES OSB Yönetim Kurulu Başkanvekili Kerim Çolakoğlu da hazır bulundu.

İMES OSB, hem imeskariyer.com İnsan Kaynağı Portalı aracılığıyla hem de İMES OSB Mükemmeliyet Merkezi aracılığıyla bölgede işe alma süreçlerinin geliştirilmesinde ve hızlandırılmasında, nitelikli endüstriyel istihdamın oluşturulması adına önemli adımlar atmaya devam ediyor.

Kaynak: Bülten