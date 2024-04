Mimar Sinan Mahallesi muhtarı o iddialara cevap verdi: Muhtarlıktan sadece kişisel eşyalarımı aldım

Körfez Mimar Sinan Mahallesi’nde 4 dönem muhtarlık yapan Aynur Şöhretli 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde muhtarlığı Mehmet Çöven’e devretti. Seçimin ardından il dışında olduğu dönemde, azaları tarafından muhtarlığı devralan Çöven Şöhretli’nin muhtarlık binasını boş teslim ettiği iddiasında bulundu. Şöhretli iddiaların asılsız olduğunu belirterek muhtarlık binasının eksiksiz teslim edildiği tutanakları paylaştı. Şöhretli binada bulunan cam üzerine işlenmiş kendisine ait Atatürk portresini ve duvarda bulunan fotoğraf ve belgelerini aldığını söyledi.

MAHALLE HALKINA TEŞEKKÜR ETTİ

Aynur Yiğit Şöhretli yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: 2004 yılında baş koyduğum gönül verdiğim muhtarlık görevimi 2024 yerel seçimlerinde noktaladım. Siz değerli mahalle sakinlerimizle çok güzel deneyimler elde ettim. Bunun hazzı ve gururu gerçekten çok büyük. Görev sürem boyunca herkese her kesime eşit mesafede durmaya çalıştım. Kamunun gereğini yapmaya her zaman kendime ödev bildim. Her daim daha objektif daha Adil daha müşfik ve daha kucaklayıcı olmak için gayret gösterdim. Bizi destekleyen bize oy veren tüm Mahalle sakinlerimize yürekten teşekkür ederim.” dedi

"KAZANAN ADAYI ARAYARAK TEBRİK ETTİM"

2004 yılından bu yana birçok seçim süreci yaşadığını belirten Şöhretli “Bu zamana kadar hiç duymadığım. Hiç işitmediğim. Hiç görmediğim kadar karalama kampanyaları ile karşı karşıya geldim. Bunların hiçbirine karşılık vermeden mahalle sakinlerimize yansıtmadan gülümseyerek görevimi yerine getirmeye çalıştım. Yapılan tüm karalamalarda aslı astarı olmayan gerçeğe aykırı şeylerle itham edildim. Hatta bunlardan birini Savcılığa vermek zorunda kaldım. Seçim süreci bittikten sonra kazanan adayı arayarak tebrik ettim.” dedi

“ÜZÜLEREK İZLEMEKTEYİZ”

Anahtarı azasıyla teslim etti iddialarına cevap veren Şöhretli “Bayram tatilinin 2’nci günü il dışına çıkacağımı ve önceden planlanmış programın olduğunu azam ile devir teslim yapacağımı kendisine ilettim. Muhtarlık ofisimizde kullanmış olduğumuz devlete ait tüm demirbaşları tutanak altına alarak muhtarlık anahtarıyla birlikte yeni seçilen muhtara azam eşliğine teslim ettik. Tüm bu bilgilendirme ve tebrik kutlamalarıma rağmen bunların hiçbiri yaşanmamış gibi kamuoyunda yeni bir algı yaratarak yok anahtarı aza ile gönderdi. Yok öyle yok böyle diyerek hala karalama kampanyalarına devam edilmiştir. Tüm bu olayları bize oy veren bize destek veren bize güvenen Mahalle sakinlerimizle birlikte üzülerek izlemekteyiz.” ifadelerini kullandı.

"KİŞİSEL EŞYALARIMI ALDIM"

Atatürk portesi iddialarına cevap veren Şöhretli “Muhtarlık ofisimizde duvarların boş bıraktığımıza dair Atatürk portresinin bile aldığımıza dair yapılan haberlerin bizi ziyadesiyle üzmektedir. Muhtarlık kurumunuzda kullanmış olduğumuz duvardaki Atatürk portresi özel cam üzerine işlenmiş şahsıma hediye edilmiştir. Devletin demirbaşı değildir. Kişisel eşyamdır. Duvarda diğer bulunan her daim önünde gururla resim çekildiğim erkek kardeşime ait özel harekât saati ve Türk bayrağı şahsıma kardeşimin hediyesidir. Ve kişisel eşyamdır. Duvarlarda bulunan diğer teşekkür belgeleri de şahsıma aittir. Kişisel eşyamdır.” dedi

"SİZİN HEDEFİNİZ HİZMET ÜRETMEK OLMALI"

Şöhretli “ Tüm bunları algı yaparak haber konusu yaptırarak seçildikten sonra hizmet vermeye başlanacağına gündemde kalmak için yapılan bu durumdan bize oy veren bize güvenen bizi destekleyen mahalle sakinlerimiz rahatsız olmaktadır. Mahallemiz, mahalle sakinlerimiz en iyi en güzel yönetim şekline layıktır. Mahallemizi bir adım daha ileriye taşımak için bundan sonra hizmet üretmek sizin hedefiniz olmalı halkımızın beklentisi de bu yöndedir. 20 yıl bu mahalleye hizmet eden bir muhtar olarak da benim de beklentim bu yöndedir.” şeklinde konuştu