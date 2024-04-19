Kocaeli Teşkilatı’nda bir istifa daha

NİSANDA İSTİFA EDEN ÜÇÜNCÜ İSİM OLDU
31 Mart’taki 2024 Yerel Seçimleri’nde alınan sonuçların ardından, 27 Nisan Cumartesi günü olağanüstü genel kurulun gerçekleştireceği açıklanan İYİ Parti’nin Kocaeli Teşkilatları’nda istifalar üst üste geliyor. Nisan ayı içerisinde Birsen Çulha ve Öznur Karabudak Sevim’in parti üyeliklerini sonlandırdığı İYİ Parti Kocaeli Teşkilatları’nda, 2024 Yerel Seçimleri’nde İzmit Belediye Meclis Üyesi Adayı Kadir Atacı da istifa ettiğini açıkladı. Atacı, nisan ayı içerisinde Kocaeli Teşkilatı’nda istifa eden üçüncü isim oldu.
PARTİDEN İSTİFA ETMİŞ BULUINMAKTAYIM
Kadir Atacı istifasını sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyururken, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Saygı değer İYİ Parti Teşkilatı, ben Kadir Atıcı görevlerimden ve partiden istifa etmiş bulunmaktayım. İYİ Parti ailesinde iyisiyle kötüsüyle güzel zamanlar geçirdim. Sizleri en engin sevgilerimle selamlıyorum ve haklarımı helal ediyorum sizlerden de aynı temenniyi diliyorum. Partiden ayrıldım fakat dostlarımdan ayrılmış değilim saygılarımla.”
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.