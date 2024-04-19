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Sahibi olduğu mağazada hayatını kaybetti

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Gebze’de sahibi olduğu mağazada fenalaşan Ercan Doğan yaşamını yitirdi.

Selda Hatun Tan
Selda Hatun Tan Tüm Haberleri
Sahibi olduğu mağazada hayatını kaybetti mask
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Olay dün Gebze’de bulunan Turkuaz Giyim Mağazası'nda meydana geldi. Mağaza sahibi Ercan Doğan’ı yerde hareketsiz gören vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Doğan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Sağlık ekipleri Doğan’ın ölümünü şüpheli bulunca olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından Doğan’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

ASTIM HASTASI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Ercan Doğan’ın cenazesi Adem Yavuz Cami’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Adem Yavuz Mezarlığı’ında toprağa verilecek. 3 çocuk babası Ercan Doğan’ın astım hastası olduğu öğrenildi.

# sevk, polis, Gebze, cenaze

19 Nis 2024 - 12:48 Kocaeli/ Gebze- Asayiş --- Okunma

Mahreç  Selda Hatun Tan

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