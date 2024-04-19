Sahibi olduğu mağazada hayatını kaybetti

Olay dün Gebze’de bulunan Turkuaz Giyim Mağazası'nda meydana geldi. Mağaza sahibi Ercan Doğan’ı yerde hareketsiz gören vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Doğan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Sağlık ekipleri Doğan’ın ölümünü şüpheli bulunca olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından Doğan’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
ASTIM HASTASI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Ercan Doğan’ın cenazesi Adem Yavuz Cami’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Adem Yavuz Mezarlığı’ında toprağa verilecek. 3 çocuk babası Ercan Doğan’ın astım hastası olduğu öğrenildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.