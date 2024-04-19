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Diş Hekimleri’nde 2 adaylı genel kurul yapılacak

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Türk Diş Hekimleri Birliği Kocaeli Diş Hekimleri Odası’nda, seçimli genel kurul heyecanı yaşanacak. Oda mevcut başkanı Ece Erinalçık Şemen’in yeniden aday olmayacağı öğrenilen genel kurulda 2 isin başkanlık için yarışacak.

Muhammet Emin Can
Muhammet Emin Can Tüm Haberleri
Diş Hekimleri’nde 2 adaylı genel kurul yapılacak mask
Diş Hekimleri’nde 2 adaylı genel kurul yapılacak
Diş Hekimleri’nde 2 adaylı genel kurul yapılacak
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2 dönemdir Ece Erinalçık Şemen başkanlığında çalışmalarını sürdüren Kocaeli Diş Hekimleri Odası genel kurula gidiyor. Yaklaşık 850 üyenin oy kullanma hakkı bulunan seçimli olağan genel kurulda mevcut başkan Şemen, başkanlığa aday olmayacağını açıklarken oda sekreteri Meltem Çağan Alkan Yıldırın ile mevcut yönetimde de yer alan Töre Genç başkanlık için üye oylarına talip olacak. 20 Nisan Cumartesi, saat 10.00’nda, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sivil Toplum Merkezi’nde, genel kurul toplantısı yapılacak ve adaylar üyelere seslenecek. 21 Nisan Pazar günü, saat 09.00-17.00 saatleri arasında, oda binasında oy kullanma işlemi gerçekleşecek. Genel kurul sonucu 9 kişilik yönetim, 3 kişilik denetim, 5 kişilik disiplin ve 10 kişilik birlik delegeleri seçilecek.

Diş Hekimleri’nde 2 adaylı genel kurul yapılacak
Diş Hekimleri’nde 2 adaylı genel kurul yapılacak

# Kocaeli, başkan, Büyükşehir

19 Nis 2024 - 13:03 Kocaeli- Gündem --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

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