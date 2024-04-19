2 dönemdir Ece Erinalçık Şemen başkanlığında çalışmalarını sürdüren Kocaeli Diş Hekimleri Odası genel kurula gidiyor. Yaklaşık 850 üyenin oy kullanma hakkı bulunan seçimli olağan genel kurulda mevcut başkan Şemen, başkanlığa aday olmayacağını açıklarken oda sekreteri Meltem Çağan Alkan Yıldırın ile mevcut yönetimde de yer alan Töre Genç başkanlık için üye oylarına talip olacak. 20 Nisan Cumartesi, saat 10.00’nda, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sivil Toplum Merkezi’nde, genel kurul toplantısı yapılacak ve adaylar üyelere seslenecek. 21 Nisan Pazar günü, saat 09.00-17.00 saatleri arasında, oda binasında oy kullanma işlemi gerçekleşecek. Genel kurul sonucu 9 kişilik yönetim, 3 kişilik denetim, 5 kişilik disiplin ve 10 kişilik birlik delegeleri seçilecek.
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Diş Hekimleri’nde 2 adaylı genel kurul yapılacak
Türk Diş Hekimleri Birliği Kocaeli Diş Hekimleri Odası’nda, seçimli genel kurul heyecanı yaşanacak. Oda mevcut başkanı Ece Erinalçık Şemen’in yeniden aday olmayacağı öğrenilen genel kurulda 2 isin başkanlık için yarışacak.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.