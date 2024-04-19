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19 Nis 2024 - 13:04- Gündem G:

Derince’de çocuk bayramı şenliği

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Derince Belediyesi’nin düzenleyeceği etkinliklerle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşku içerisinde kutlanacak

Derince’de çocuk bayramı şenliği mask
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COŞKU İÇERİSİNDE KUTLANACAK

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yurt genelinde olduğu gibi Derince’de de coşku içerisinde kutlanacak. Cumhuriyetimizin Kurucu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği bu özel gün dolayısıyla Derince Belediyesi’nin düzenleyeceği etkinlikler Derince Gösteri Merkezi’nde gerçekleşecek. 23 Nisan Salı günü iki ayrı saatte gerçekleşecek ücretsiz etkinliklere tüm çocuklar velileriyle birlikte davetli.

ÜCRETSİZ TİYATRO GÖSTERİMİ

Derince Belediyesi’nin Harikalar Sahili’nde yer alan Gösteri Merkezi’nde düzenleyeceği ‘Arkadaşım Ben Geldim’ konulu müzikli danslı çocuk oyunu gösterisi 14.00 ve 16.00 saatlerinde iki ayrı seans olarak sahneye konulacak. Tiyatro gösterisinin yanı sıra çocuk eğlencelerinin de yer aldığı etkinlikler boyunca programa katılan çocuklara pamuk şeker ikramı da gerçekleşecek.

Kaynak: BÜLTEN

# Derince

19 Nis 2024 - 13:04 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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