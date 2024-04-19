Mahalli spor sahalarının sayısı hızla artıyor

Körfez Belediyesi, yeni dönemde de spor tesisi alt yapısını yenilemek için çalışmaları sürdürüyor. Geçtiğimiz dönem bir çok mahallede hayata geçirilen mahalli spor sahalarına yenileri de ekleniyor. Başkan Şener Söğüt’ün talimatları doğrultusunda son olarak Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde de spor sahası hayata geçirildi.
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Hereke, Hacı Osman Mahallesi, Körfez Kent, İlimtepe Mahallesi ve Atalar Mahallesi’nde hayata geçirilen spor sahaları, gençler tarafıdnan da büyük ilgi görüyor. Son olarak kullanıma açılan Yavuz Sultan Selim Mahallesi’ndeki spor sahasının çevresi de güzelleşti. Sahayı kullanan gençler de Başkan Söğüt’e teşekkür etti.
Kaynak: BÜLTEN
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.