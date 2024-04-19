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- Spor

Mahalli spor sahalarının sayısı hızla artıyor

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Körfez’de yeni dönemde de spor tesisi alt yapısını yenilemek için çalışma başlatan Başkan Şener Söğüt, mahallelerde oluşturduğu spor sahalarına da yenilerini ekliyor

Mahalli spor sahalarının sayısı hızla artıyor mask
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Körfez Belediyesi, yeni dönemde de spor tesisi alt yapısını yenilemek için çalışmaları sürdürüyor. Geçtiğimiz dönem bir çok mahallede hayata geçirilen mahalli spor sahalarına yenileri de ekleniyor. Başkan Şener Söğüt’ün talimatları doğrultusunda son olarak Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde de spor sahası hayata geçirildi.

SAYILARI ARTIYOR

Hereke, Hacı Osman Mahallesi, Körfez Kent, İlimtepe Mahallesi ve Atalar Mahallesi’nde hayata geçirilen spor sahaları, gençler tarafıdnan da büyük ilgi görüyor. Son olarak kullanıma açılan Yavuz Sultan Selim Mahallesi’ndeki spor sahasının çevresi de güzelleşti. Sahayı kullanan gençler de Başkan Söğüt’e teşekkür etti.

Kaynak: BÜLTEN

# Körfez, yeni, başkan

19 Nis 2024 - 13:05 Kocaeli- Spor --- Okunma

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