Çayırova Belediyesi, son hafta Mersin deplasmanında

İki yılda aldığı iki şampiyonluğun ardından bu yıl Türkiye Basketbol Ligi’nde mücadele eden Çayırova Belediyesi, normal sezonun son hafta karşılaşmasında Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne misafir olacak. Ligde aldığı 16 galibiyet ve 17 mağlubiyetle beşinci sırada yer alan temsilcimiz, Play-Off oynamayı garantiledi. Çayırova Belediyesi, sezonu üçüncü sırada tamamlamayı kesinleştiren Mersin Büyükşehir Belediyesi’ni deplasmanda yendiği takdirde sezonu da beşinci sırada tamamlayacak. Temsilcimiz maçı kazanarak, normal sezonu beşinci sırada bitirmek ve Play-Off ilk turunda ev sahibi avantajını kazanmak istiyor.
PLAY-OFF ÖNCESİ SON MAÇ
Ligi üçüncü sırada tamamlamayı garantileyen Mersin Büyükşehir Belediyesi’yle karşılaşacak olan Çayırova Belediyesi, maçı kazanarak Play-Off öncesi normal sezonu moralli tamamlama amacında. Ligin ilk yarısında Çayırova’da oynanan mücadeleyi Çayırova Belediyesi 96-94 kazanmayı başarmıştı. 21 Nisan Pazar günü saat 15.00’da Mersin Edip Burhan Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma TBF TV’nin Youtube kanalından da canlı olarak yayınlanacak. Baş antrenör Şemsettin Baş öncülüğünde maça hazırlanan temsilcimizde, cezalı ya da sakat oyuncu bulunmuyor.
Kaynak: BÜLTEN
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.