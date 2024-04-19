2 çocuk babası yaşamını yitirdi

İzmit Erenler Mahallesi’nde ikamet eden Üçler Kebap Şef Garsonu Kenan Ötlü (57) kalp rahatsızlığı sebebi ile vefat etti. 2 çocuk babası Kenan Ötlü’nün cenazesi Bağçeşme Cami’nde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.