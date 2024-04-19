Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
19 Nis 2024 - 13:12- Gündem G:

Kocaeli’deki esnaf ve işletme sayısı açıklandı

ABONE OL Google News Sayfamız

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK), Kocaeli’de 40 bin üzerinden esnaf 50 bin üzerinde de işletme olduğunu açıkladı.

Muhammet Emin Can
Muhammet Emin Can Tüm Haberleri
Kocaeli’deki esnaf ve işletme sayısı açıklandı mask
Kocaeli’deki esnaf ve işletme sayısı açıklandı
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Ülke geneli esnaf ve sanatkârın çatı kuruluşu olan TESK, mart ayı sonu itibariyle illerin resmi esnaf sayılarını açıkladı. Bu veriyle birlikte il nüfusları içerisinde esnafın payını da açıklayan TESK, kentlerdeki işletme, esnaf-sanatkâr oda sayını da paylaştı. Buna göre 52 bin 25 işletme bulunan Kocaeli’de mart ayı sonu itibariyle 43 bin 28 esnaf var. 2 milyon 102 bin 907 nüfusa sahip olan Kocaeli’ni nüfusunun yüzde 2,05’i esnaf ve sanatkâr olarak TESK sisteminde kayıt altında. 51 esnaf-sanatkâr odası bulunan Kocaeli, Türkiye geneli en fazla esnaf-sanatkâr odası bulunan 17’inci şehir olurken en fazla esnafın bulunduğu 16’ıncı kent oldu. Kentlerdeki esnaf sayısının kent nüfusuna oranları dikkate alınarak yapılan sıralamada Kocaeli, 81 ile içerisinde 68’inci sırada yer aldı. 

# Kocaeli, VAR, Türkiye, kocaeli esnafları

19 Nis 2024 - 13:12 Kocaeli- Gündem --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.758.673 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL