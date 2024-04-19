Ülke geneli esnaf ve sanatkârın çatı kuruluşu olan TESK, mart ayı sonu itibariyle illerin resmi esnaf sayılarını açıkladı. Bu veriyle birlikte il nüfusları içerisinde esnafın payını da açıklayan TESK, kentlerdeki işletme, esnaf-sanatkâr oda sayını da paylaştı. Buna göre 52 bin 25 işletme bulunan Kocaeli’de mart ayı sonu itibariyle 43 bin 28 esnaf var. 2 milyon 102 bin 907 nüfusa sahip olan Kocaeli’ni nüfusunun yüzde 2,05’i esnaf ve sanatkâr olarak TESK sisteminde kayıt altında. 51 esnaf-sanatkâr odası bulunan Kocaeli, Türkiye geneli en fazla esnaf-sanatkâr odası bulunan 17’inci şehir olurken en fazla esnafın bulunduğu 16’ıncı kent oldu. Kentlerdeki esnaf sayısının kent nüfusuna oranları dikkate alınarak yapılan sıralamada Kocaeli, 81 ile içerisinde 68’inci sırada yer aldı.
Kocaeli’deki esnaf ve işletme sayısı açıklandı
Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK), Kocaeli’de 40 bin üzerinden esnaf 50 bin üzerinde de işletme olduğunu açıkladı.
19 Nis 2024 - 13:12 Kocaeli- Gündem --- Okunma Yazdır
Mahreç Muhammet Emin Can
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.