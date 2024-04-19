Kocaeli’deki esnaf ve işletme sayısı açıklandı

Ülke geneli esnaf ve sanatkârın çatı kuruluşu olan TESK, mart ayı sonu itibariyle illerin resmi esnaf sayılarını açıkladı. Bu veriyle birlikte il nüfusları içerisinde esnafın payını da açıklayan TESK, kentlerdeki işletme, esnaf-sanatkâr oda sayını da paylaştı. Buna göre 52 bin 25 işletme bulunan Kocaeli’de mart ayı sonu itibariyle 43 bin 28 esnaf var. 2 milyon 102 bin 907 nüfusa sahip olan Kocaeli’ni nüfusunun yüzde 2,05’i esnaf ve sanatkâr olarak TESK sisteminde kayıt altında. 51 esnaf-sanatkâr odası bulunan Kocaeli, Türkiye geneli en fazla esnaf-sanatkâr odası bulunan 17’inci şehir olurken en fazla esnafın bulunduğu 16’ıncı kent oldu. Kentlerdeki esnaf sayısının kent nüfusuna oranları dikkate alınarak yapılan sıralamada Kocaeli, 81 ile içerisinde 68’inci sırada yer aldı.