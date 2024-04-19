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Dışişleri Bakanlığı'ndan İran ve İsrail uyarısı

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Dışişleri Bakanlığı, İsrail-İran olaylarına ilişkin, "Tüm tarafları, daha büyük bir çatışmaya yol açabilecek adımlardan kaçınmaya davet ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan İran ve İsrail uyarısı mask
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Dışişleri Bakanlığı, İsrail-İran olaylarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İsrail’in Şam’daki İran Büyükelçiliği’ne yaptığı uluslararası hukuka aykırı saldırıyla başlayan gerilimin, son gelişmelerin ardından kalıcı bir çatışmaya dönüşme riski bulunmaktadır. Tüm tarafları, daha büyük bir çatışmaya yol açabilecek adımlardan kaçınmaya davet ediyoruz. Uluslararası toplumun önceliği, Gazze’deki katliamın durdurulması ve Filistin devletinin kurularak bölgemizde kalıcı barışın sağlanması olmalıdır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

# İran, İsrail

19 Nis 2024 - 13:27 - Türkiye --- Okunma

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