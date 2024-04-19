Dışişleri Bakanlığı'ndan İran ve İsrail uyarısı

Dışişleri Bakanlığı, İsrail-İran olaylarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İsrail’in Şam’daki İran Büyükelçiliği’ne yaptığı uluslararası hukuka aykırı saldırıyla başlayan gerilimin, son gelişmelerin ardından kalıcı bir çatışmaya dönüşme riski bulunmaktadır. Tüm tarafları, daha büyük bir çatışmaya yol açabilecek adımlardan kaçınmaya davet ediyoruz. Uluslararası toplumun önceliği, Gazze’deki katliamın durdurulması ve Filistin devletinin kurularak bölgemizde kalıcı barışın sağlanması olmalıdır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA