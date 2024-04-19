Evden çıktı bir daha geri dönmedi! Her yerde aranıyor

İzmit Yeşilova Mahallesi’nde ikamet eden zihinsel engelli Nezaket Yağız dün sabah saat 07:00 sıralarında evinden çıktı ve bir daha geri dönmedi. Yağız’ın eve dönmemesi üzerine ailesi endişelenerek durumu polis ekiplerine bildirdi. Yakınları Nezaket Yağız’ın yerini bilen ya da duyanların 0506 248 32 78 numaralı telefona ulaşmasını istiyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.