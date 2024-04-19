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19 Nis 2024 - 13:54- Gündem G:

Evden çıktı bir daha geri dönmedi! Her yerde aranıyor

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İzmit Yeşilova'da oturan ve dün sabah saatlerinden beri haber alınamayan zihinsel engelli Nezaket Yağız her yerde aranıyor

Evden çıktı bir daha geri dönmedi! Her yerde aranıyor mask
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İzmit Yeşilova Mahallesi’nde ikamet eden zihinsel engelli Nezaket Yağız dün sabah saat 07:00 sıralarında evinden çıktı ve bir daha geri dönmedi. Yağız’ın eve dönmemesi üzerine ailesi endişelenerek durumu polis ekiplerine bildirdi. Yakınları Nezaket Yağız’ın yerini bilen ya da duyanların 0506 248 32 78 numaralı telefona ulaşmasını istiyor.

Kaynak: Haber Merkezi

# İzmit, polis

19 Nis 2024 - 13:54 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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