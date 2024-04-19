Sabancı MTAL yurt dışı stajı için bilgilendirme yaptı

İzmit Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Millî Eğitim Müdürlüğü Erasmus Akreditasyonu Mesleki Eğitim Programı çerçevesinde dahil oldukları, Kısa Süreli Hareketlilik için İspanya’nın Valencia şehrinde staj faaliyeti gerçekleştirecek. Sabancı MTAL, bu staj faaliyeti için veli bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. Bilgilendirme sunumu ise Kocaeli İl Milli Eğitim Ar-Ge Birimi Mesleki Eğitim Koordinatörü Hasan Burçin Menteş tarafından yapıldı.

TECRÜBE KAZANACAKLAR

Bilgilendirme toplantısında, projelerdeki irtibat öğretmenleri, refakatçi öğretmenler, Sabancı MTAL ve Deniz Yıldızları MTAL’den 3er öğrenci ve velileri hazır bulundu. Proje kapsamında Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden 3 öğrenci İspanya’nın Valencia şehrinde Solera ve Neralvex adlı işletmelerde, 4 hafta boyunca, endüstriyel bakım onarı stajını yaparak tecrübe kazanacak.