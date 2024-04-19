Takım kampı Park Inn By Radison Hotel’de yapacak

Kocaelispor’da daha önce pazartesi günkü Ümraniyespor maçına günübirlik gidilmesi planlanmıştı. Yeni başkan Recep Durul ile yönetim maçın öneminden dolayı programı değiştirdi, İstanbul’a bir gün önce gitme kararı aldı. Yeşil-Siyahlı ekibimiz Pazar günü saat 16.00’da İstanbul’a geçip Kavacık’taki Park Inn By Hotel’de kampa girecek. Konaklama masraflarını tüm yönetim karşılaşacak.
Kaynak: SPOR SERVİSİ
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.