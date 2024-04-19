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19 Nis 2024 - 14:16- Siyaset G:

AK Parti İzmit'te grup başkanvekili Aykut Bozkurt oldu

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AK Parti İzmit Belediyesi Meclis Grup Başkan Vekili Aykut Bozkurt oldu.

AK Parti İzmit'te grup başkanvekili Aykut Bozkurt oldu mask
AK Parti İzmit'te grup başkanvekili Aykut Bozkurt oldu
AK Parti İzmit'te grup başkanvekili Aykut Bozkurt oldu
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AK Parti İzmit Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili Aykut Bozkurt oldu. AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu. Dokuzlar, "AK Parti İzmit Belediyesi Meclis Grup Başkan Vekili olarak Meclis Üyemiz Aykut Bozkurt’u görevlendirdik. AK Parti’mize ve İzmit’imize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı. Parti kısa bir süre içerisinde resmi duyuruyu yaparak Aykut Bozkurt’un başkan vekilliğini resmen ilan edecek.

AK Parti İzmit'te grup başkanvekili Aykut Bozkurt oldu

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19 Nis 2024 - 14:16 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

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