Gölcük Kavaklı Türkiye finallerinde

BİLECİK TAKIMINI YENDİ
Daha önce futbol ve futsalda ilimizi Türkiye finallerinde temsil eden Gölcük Kavaklı Adem Başoğlu Ortaokulu, bu yıl yarı finallere direkt katılma hakkını elde etti. Yalova’da yapılan yarı finalde grubunda oynadığı üç maçı kazanan Gölcük Kavaklı Ortaokulu, diğer grubun ikincisi Bilecik takımı ile eşleşti. Rakibini Sena, Damla Akçil, Ela ve Çimen’in attığı gollerle 4-0 galip geldi. Kocaeli Kadın FK’nın altyapısını oluşturan oyunculardan kurulu olan Gölcük Kavaklı Ortaokulu, 22-27 Mayıs tarihleri arasında Uşak’ta yapılacak Türkiye finallerinde ilimizi temsil edecek.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.