Gölcük Kavaklı Türkiye finallerinde

BİLECİK TAKIMINI YENDİ

Daha önce futbol ve futsalda ilimizi Türkiye finallerinde temsil eden Gölcük Kavaklı Adem Başoğlu Ortaokulu, bu yıl yarı finallere direkt katılma hakkını elde etti. Yalova’da yapılan yarı finalde grubunda oynadığı üç maçı kazanan Gölcük Kavaklı Ortaokulu, diğer grubun ikincisi Bilecik takımı ile eşleşti. Rakibini Sena, Damla Akçil, Ela ve Çimen’in attığı gollerle 4-0 galip geldi. Kocaeli Kadın FK’nın altyapısını oluşturan oyunculardan kurulu olan Gölcük Kavaklı Ortaokulu, 22-27 Mayıs tarihleri arasında Uşak’ta yapılacak Türkiye finallerinde ilimizi temsil edecek.