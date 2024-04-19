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Gölcük Kavaklı Türkiye finallerinde

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Ortaokullar arası yıldız kızlar futbolda Gölcük Kavaklı Adem Başoğlu Ortaokulu, Yalova’da yapılan Türkiye finallerinde oynadığı 4 maçı da kazandı, Türkiye’de son 8 takım arasına kalmayı başardı.

Hulusi Özdilek
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Gölcük Kavaklı Türkiye finallerinde mask
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BİLECİK TAKIMINI YENDİ

Daha önce futbol ve futsalda ilimizi Türkiye finallerinde temsil eden Gölcük Kavaklı Adem Başoğlu Ortaokulu, bu yıl yarı finallere direkt katılma hakkını elde etti. Yalova’da yapılan yarı finalde grubunda oynadığı üç maçı kazanan Gölcük Kavaklı Ortaokulu, diğer grubun ikincisi Bilecik takımı ile eşleşti. Rakibini Sena, Damla Akçil, Ela ve Çimen’in attığı gollerle 4-0 galip geldi. Kocaeli Kadın FK’nın altyapısını oluşturan oyunculardan kurulu olan Gölcük Kavaklı Ortaokulu, 22-27 Mayıs tarihleri arasında Uşak’ta yapılacak Türkiye finallerinde ilimizi temsil edecek.

 

 

# Kocaeli, Türkiye, Gölcük, futbol

19 Nis 2024 - 14:32 Kocaeli- Spor --- Okunma

Mahreç  Hulusi Özdilek

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