Milletvekili Canbey, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisinde Gazze için çağrı yaptı

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Türk Grubu Üyesi Canbey, Meclisin Genel Kurulu 2024 Yılı İkinci Toplantısı'nda konuştu.

Canbey, "Ne yazık ki bugün burada modern tarihin en karmaşık ve yıkıcı insanlık felaketlerinden biri olan Gazze katliamını görüşüyoruz. Meclis olarak, masum siviller için empati kurarak bu meseleyi ele almak ve sürdürülebilir bir çözüm geliştirmek çok önemlidir." dedi.

Orta Doğu'nun ve dünyanın en yıkıcı felaketlerinden biriyle karşı karşıya olunduğuna işaret eden Canbey, şunları söyledi:

"Gazze'deki masum siviller İsrail'in haksız ve hukuksuz saldırılarına maruz kalmaktadır. Dahası, İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı abluka nedeniyle masum siviller yıkıntılara, açlığa ve susuzluğa mahkum edilmiştir. Hayatını kaybedenlerin çoğu, gıda ve temel insani ihtiyaç sıkıntısı çeken kadın ve çocuklardan oluşuyor. Bu durum küresel barışı da tehdit etmektedir."

İsrail'in orantısız sivil kayıplardan sorumlu olmasının açıkça görülmesine rağmen hiçbir şey yapılmadığını vurgulayan Canbey, "Uluslararası Adalet Divanı (UAD), İsrail'in ateşi kesmesi, sivilleri öldürmeyi durdurması ve bölgeye insani yardımın girmesine izin vermesi gerektiğine hükmetmiş olsa da insanlar halen acı çekmektedir. İsrail ve İran arasında yaşanan son silahlı çatışma bir kez daha göstermiştir ki Gazze'de kalıcı bir çözüme ulaşılmadığı sürece Orta Doğu'da barış ve istikrar olmayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisine çağrı

Milletvekili Canbey, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisine çağrıda bulunarak, şunları kaydetti:

"Meclis, İsrail'den UAD'nin kararına uymasını ve bu kararı uygulamasını istemelidir. Bu karar kalıcı bir çözüm olmasa da Gazze'deki siviller için önemli bir rahatlama sağlayacaktır. Meclisimizin ahlaki pusulasının sağlam olduğuna ve hukukun üstünlüğü ile insan haklarını korumak için çaba sarf edeceğine inanıyorum. Meclisimizi, kalıcı bir ateşkes sağlanması ve Gazze Şeridi'ne derhal yardım gönderilmesine izin verilmesi için İsrail üzerinde baskı oluşturacak bir süreç başlatmaya davet ediyorum."

Kaynak: AA