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Yalova’dan 28 Haziran Ortaokulu çıktı

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Ortaokullar arası yıldız erkekler futbolda Türkiye yarı finallerinde ilimizi Yalova’da temsil eden Derince Alpaslan Ortaokulu ile İzmit 28 Haziran Ortaokulu final için karşılaştı. Rakibini penaltılarla eleyen 28 Haziran Ortaokulu Türkiye’de son 8 takım arasına kaldı.

Yalova’dan 28 Haziran Ortaokulu çıktı mask
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İKİ KOCAELİ TAKIMI FİNALE KALMAK İÇİN MÜCADELE ETTİ

Grubunu birinci bitiren Alpaslan Ortaokulu ile ikinci sırada yer alan İzmit 28 Haziran Ortaokulu arasında oynanan maçı kazanan takım Türkiye’de son 8 takım arasına kalacaktı. Yalova Amatör Stadı’nda oynanan maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi. İkinci yarının başında Derince Alpaslan Ortaokulu, Ahmet Hamza’nın attığı golle 1-0 öne geçti. Uzatma dakikalarında İzmit 28 Haziran Ortaokulu, Eren Can’ın golüyle eşitliği sağladı. 1-1 biten maç uzatmaya gitti. Uzatmada da eşitlik bozulmadı, penaltı atışlarında rakibine 4-3 üstünlük sağlayan İzmit 28 Haziran Ortaokulu, Türkiye finallerine kalmayı başardı. Türkiye finalleri 22-27 Mayıs tarihleri arasında Uşak’ta gerçekleşecek. Spor Servisi

Kaynak: SPOR SERVİSİ

# Kocaeli, İzmit, Türkiye, Derince

19 Nis 2024 - 14:46 - Spor --- Okunma

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