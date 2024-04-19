Yalova’dan 28 Haziran Ortaokulu çıktı

İKİ KOCAELİ TAKIMI FİNALE KALMAK İÇİN MÜCADELE ETTİ
Grubunu birinci bitiren Alpaslan Ortaokulu ile ikinci sırada yer alan İzmit 28 Haziran Ortaokulu arasında oynanan maçı kazanan takım Türkiye’de son 8 takım arasına kalacaktı. Yalova Amatör Stadı’nda oynanan maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi. İkinci yarının başında Derince Alpaslan Ortaokulu, Ahmet Hamza’nın attığı golle 1-0 öne geçti. Uzatma dakikalarında İzmit 28 Haziran Ortaokulu, Eren Can’ın golüyle eşitliği sağladı. 1-1 biten maç uzatmaya gitti. Uzatmada da eşitlik bozulmadı, penaltı atışlarında rakibine 4-3 üstünlük sağlayan İzmit 28 Haziran Ortaokulu, Türkiye finallerine kalmayı başardı. Türkiye finalleri 22-27 Mayıs tarihleri arasında Uşak’ta gerçekleşecek. Spor Servisi
Kaynak: SPOR SERVİSİ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.