KOBİDOS 23 Nisan'da bisiklet turu atacak

Kocaeli Bisiklet ve Doğa Spor Kulübü (KOBİDOS) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda bisikletlerle tur atacak. Bisiklet ve doğa severleri bir araya getirecek etkinlik Yahyakaptan Mahallesi Eski Orman Sokak’ta bulunan kulüp binası önünden saat 16:00’da başlayacak. KOBİDOS bu anlamlı günde tüm Kocaeli halkını bayrakları ile birlikte etkinliğe davet etti.
Etkinlik güzergahı:
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Mertkan Yılmaz - Tebrikler Kobidos ailesi. Önemli günleri, düzenlediği etkinlikler ile daha neşeli daha coşkulu kutlamamizi sağlayan Kobidos Yönetimine teşekkürler ??
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.