KOBİDOS 23 Nisan'da bisiklet turu atacak

Kocaeli Bisiklet ve Doğa Spor Kulübü (KOBİDOS) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda bisikletlerle tur atacak. Bisiklet ve doğa severleri bir araya getirecek etkinlik Yahyakaptan Mahallesi Eski Orman Sokak’ta bulunan kulüp binası önünden saat 16:00’da başlayacak. KOBİDOS bu anlamlı günde tüm Kocaeli halkını bayrakları ile birlikte etkinliğe davet etti.

Etkinlik güzergahı: