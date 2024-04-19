Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi alımı son 4 haftada 1,2 milyar doları aştı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri'ni yayınlandı.
Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 9 Nisan haftasında net 160 milyon dolarlık hisse senedi, 38,2 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) aldı, 3 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senedi (ŞBS) sattı.
Böylece yurt dışında yerleşiklerin 22 Mart haftasından bu yana net hisse senedi alımı 1 milyar 218 milyon dolara ulaştı, 4 haftalık periyotlar dikkate alındığında bu durum aralıktan bu yana en güçlü yabancı yatırımcı alımına işaret etti.
Yurt dışında yerleşik kişilerin 5 Nisan itibarıyla 36 milyar 571,1 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 9 Nisan'da 38 milyar 16,3 milyon dolara yükseldi.
Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 2 milyar 483,2 milyon dolardan 2 milyar 501,5 milyon dolara çıkarken, ŞBS stokları 151,9 milyon dolardan 148,4 milyon dolara geriledi.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.