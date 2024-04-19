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Merkez Bankası rezervleri 128,4 milyar dolar oldu

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 9 Nisan haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 575 milyon dolar artışla 128 milyar 446 milyon dolara yükseldi.

Merkez Bankası rezervleri 128,4 milyar dolar oldu mask
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TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 9 Nisan itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 193 milyon dolar azalışla 70 milyar dolara düştü. Brüt döviz rezervleri, 5 Nisan'da 70 milyar 193 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri 1 milyar 768 milyon dolar artışla 56 milyar 678 milyon dolardan 58 milyar 446 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 9 Nisan haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 575 milyon dolar artarak 126 milyar 871 milyon dolardan 128 milyar 446 milyon dolara yükseldi.

Kaynak: AA

# para, dolar

19 Nis 2024 - 15:18 - Ekonomi --- Okunma

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