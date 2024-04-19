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Ulaş Yıldız adaylığını ne zaman açıklayacak?

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9 Haziran’daki olağan üstü genel kurulla ilgili liste çalışmaları yaptığı belirtilen iş insanı Ulaş Yıldız, “Lig devam ederken adaylık açıklamanın takıma ve camiaya yararı olmaz. Lig bitsin, takımın durumu belli olsun gerekil açıklama yapılır” dedi.

Ulaş Yıldız adaylığını ne zaman açıklayacak? mask
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“LİG BİTSİN, TAKIMIN DURUMU BELLİ OLSUN”

Kocaelispor’un 9 Haziran’da yapılacak olağanüstü genel kuruluyla ilgili liste çalışmaları yapan ÖZKO Alüminyum AŞ yönetim kurulu başkanı, Kartepeli iş insanı Ulaş Yıldız adaylığıyla ilgili gazetemize açıklama yaptı. Takımın Süper Lig’e çıksın veya çıkmasın her koşulda aday olması beklenen genç ve başarılı iş insanı, “Malum şu an lig devam ediyor. Adaylık açıklamanın takıma ve camiaya yararı olmaz kargaşa oluşturur. Mevcut yönetimin işini zorlaştırır. Kongre 9 Haziran 2024 tarihinde olacağını düşünürsek ciddi zaman var. Lig bitsin takımın durumu belli olsun. Gerekli açıklama yapılmış olacaktır” dedi.

Kaynak: SPOR SERVİSİ

# VAR, HER, kocaelispor

19 Nis 2024 - 15:19 - Spor --- Okunma

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