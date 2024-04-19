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İsrail, Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılınmasını 28 haftadır kısıtlıyor

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İsrail, cuma namazını işgal altında bulunan Doğu Kudüs'teki Mescid-iAksa'da kılmak isteyen Filistinlilere bu hafta da kısıtlamalar getirdi.

İsrail, Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılınmasını 28 haftadır kısıtlıyor mask
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İsrail polisi, Filistinlilerin Aksa'ya girişini engellemek için sabah saatlerinden itibaren Doğu Kudüs'ün birçok noktasında konuşlandı.

Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinin girişlerine bariyerler kuran İsrail polisi, Mescid-i Aksa'ya sadece yaşlıların ve çocukların girmesine izin verdi.

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'nın dış kapılarına da kontrol noktaları kurdu.

Aksa'ya girmelerine izin verilmeyen Filistinli gençler, cuma namazını Esbat (Aslanlı) Kapısı karşısındaki kaldırımda kıldı.

İsrail polisi, Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana 28 haftadır on binlerce kişinin Mescid-i Aksa'da namaz kılmasını engelleyen ciddi kısıtlamalar uyguluyor.

Kaynak: AA

# İsrail

19 Nis 2024 - 15:43 - Dünya --- Okunma

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