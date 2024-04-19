Mısır Dışişleri Bakanı Şukri'nin Türkiye ziyaretinde bölgesel meseleler gündemde

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'nin yarın Türkiye'ye yapacağı ziyarette, ikili ticaret, ekonomi ve yatırım konularının yanı sıra başta Gazze olmak üzere Libya, Doğu Akdeniz, Sudan, Afrika Boynuzu ve Sahel gibi bölgesel konuların da ele alınması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 12 yıl aradan sonra 14 Şubat'ta Mısır’a yaptığı geniş kapsamlı resmi ziyaret, son dönemde büyük atılım içinde olan Türkiye-Mısır ilişkileri için önemli bir mihenk taşı oluşturdu.

Ziyareti kapsamında Türkiye-Mısır Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyinin cumhurbaşkanları başkanlığında yeniden tesisine ilişkin Ortak Bildiri imzalandı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, dışişleri bakanları arasında yarın yapılacak ikili görüşmede, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'nın hazırlıklarının ele alınması bekleniyor.

İki ülke arasında 15 milyar dolar ticaret hacmi hedefi bulunurken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'nin yarın yapacağı görüşmelerde, ekonomik ilişkileri güçlendirme yönünde atılabilecek adımlar da konuşulacak.

Türk yatırımcıların, Mısır’a olan ilgisi her geçen gün daha da artarken, Türk yatırımcıları tarafından 100 binin üzerinde Mısırlıya istihdam sağlanıyor.

Başta Gazze olmak üzere bölgesel konularda işbirliği

Fidan ve Şukri'nin İstanbul'da yapacağı ikili görüşmede, başta Gazze olmak üzere Libya, Doğu Akdeniz, Sudan, Afrika Boynuzu ve Sahel gibi bölgesel konuların da ele alınması öngörülüyor.

Türkiye ve Mısır’ın gelişen ilişkileri bölgesel konular için önemli bir sinerji yaratırken, bölgede mevcut ve giderek artan sınamalar karşısında iki ülkenin çıkarları giderek birleşiyor.

Gazze konusunda iki ülkenin görüş ve endişeleri örtüşürken, başta Libya olmak üzere, diğer bölgesel meselelerde de yaklaşımlar birbiriyle uyumlu hale geliyor.

Söz konusu ziyaretle tüm bu konular hakkında daha derinlemesine görüş alışverişinde bulunulması ve ileriye dönük atılabilecek somut adımların ele alınması bekleniyor.

Kaynak: AA