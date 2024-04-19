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Gölcük'te 19 okul müdürü değişti

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Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü, okullara atanan yeni müdürlerin listesini yayınladı. Gölcük'te ise 19 okul müdürü değişti.

Gölcük'te 19 okul müdürü değişti mask
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Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü 156 okula yeni müdür atadı. Gölcük ilçesinde ise 19 okul müdürü değişti.

İşte Gölcük'te değişen okul müdürleri:

1-Abdullah Edemen - Gölcük Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu

2-Afşın Tevfik Altıntaş - Gölcük Kocatepe Ortaokulu

3-Ahmet Erçin - Gölcük Yazlık Tabosan İlkokulu

4-Ayhan Doğan - Gölcük Gölcük Rehberlik ve Araştırma Merkezi

5-Bülent Aktaş - Gölcük Rotterdam İlkokulu

6-Ezgi Uysal - Başiskele Gölcük Saraylı Yunus Emre Anaokulu

7-Fahri Kuş - Gölcük Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi

8- Faruk Yağcıoğlu - Gölcük Şehit İzzet Emir İmam Hatip Ortaokulu

9-Güven Kaya - Gölcük Piri Reis İlkokulu

10- Hakkı Şimşek - Gölcük Bahçecik Ortaokulu

11-Halil Yalçın - Gölcük Piyalepaşa İlkokulu

12-Hamit Ümit Şişman - Gölcük Kocaeli Sanayi Odası Dumlupınar Ortaokulu

13-Hüseyin Gürlagap - Gölcük 15 Temmuz Şehitleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

14- Kadir Sonugelen - Gölcük Mehmet Akif İlkokulu

15- Mehmet Çakır - Gölcük Değirmendere Atatürk Ortaokulu

16- Mehmet Hafiz Arvas - Gölcük Ömer Seyfettin Ortaokulu

17-Metin Yalaz - Gölcük Şehit Volkan Tantürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

18-Serap Yıldırım - Gölcük Başiskele Anaokulu

19-Teoman Demir - Gölcük Yaşama Sevinci Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe

Kaynak: Haber Merkezi

# yeni, Kocaeli, Gölcük

19 Nis 2024 - 16:00 Kocaeli- Eğitim --- Okunma

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