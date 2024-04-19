Gölcük'te 19 okul müdürü değişti

Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü 156 okula yeni müdür atadı. Gölcük ilçesinde ise 19 okul müdürü değişti.
İşte Gölcük'te değişen okul müdürleri:
1-Abdullah Edemen - Gölcük Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu
2-Afşın Tevfik Altıntaş - Gölcük Kocatepe Ortaokulu
3-Ahmet Erçin - Gölcük Yazlık Tabosan İlkokulu
4-Ayhan Doğan - Gölcük Gölcük Rehberlik ve Araştırma Merkezi
5-Bülent Aktaş - Gölcük Rotterdam İlkokulu
6-Ezgi Uysal - Başiskele Gölcük Saraylı Yunus Emre Anaokulu
7-Fahri Kuş - Gölcük Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi
8- Faruk Yağcıoğlu - Gölcük Şehit İzzet Emir İmam Hatip Ortaokulu
9-Güven Kaya - Gölcük Piri Reis İlkokulu
10- Hakkı Şimşek - Gölcük Bahçecik Ortaokulu
11-Halil Yalçın - Gölcük Piyalepaşa İlkokulu
12-Hamit Ümit Şişman - Gölcük Kocaeli Sanayi Odası Dumlupınar Ortaokulu
13-Hüseyin Gürlagap - Gölcük 15 Temmuz Şehitleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
14- Kadir Sonugelen - Gölcük Mehmet Akif İlkokulu
15- Mehmet Çakır - Gölcük Değirmendere Atatürk Ortaokulu
16- Mehmet Hafiz Arvas - Gölcük Ömer Seyfettin Ortaokulu
17-Metin Yalaz - Gölcük Şehit Volkan Tantürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
18-Serap Yıldırım - Gölcük Başiskele Anaokulu
19-Teoman Demir - Gölcük Yaşama Sevinci Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.