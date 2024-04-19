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Hakem Trabzon’dan

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Pazartesi akşamı Ümraniyespor ile oynayacağımız maça A klasmanın genç ismi Furkan Aksuoğlu yönetecek. Aksuoğlu 1.Lig’den düştüğümüz sezon Bolu ve Altınordu’ya kaybettiğimiz, Bandırma’yı yendiğimiz maçları yönetmişti.

Hakem Trabzon’dan mask
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ÜÇ MAÇIMIZA ÇIKTI, BİRİNİ KAZANDIK

Merkez Hakem Kurulu pazartesi akşamki maça Trabzon bölgesi hakemi atadı. Mücadeleyi A klasmanda görev yapan Furkan Aksuoğlu yönetecek. 28 yaşındaki genç hakem daha önce Kocaelispor’un üç önemli maçında düdük çaldı. 2021-22 sezonunda deplasmanda Boluspor’a 2-0 ve Altınordu’ya 3-2 yenildiğimiz maçları ve içerde Bandırma’yı 2-1 mağlup ettiğimiz karşılaşmayı Furkan Aksuoğlu yönetmişti. Trabzonlu hakemin kariyerinde çıktığı 94 maçın 43’ünü ev sahipleri, 27’sini misafir takımlar kazanırken, 22 maç berabere bitti. Genç hakem 1.Lig’de bugüne kadar 24 maç yönetti.

2021-22 sezonunda ligde kalma mücadelesindeki kritik Bandırma maçını Furkan Aksuoğlu yönetmişti. Maçı 2-1 kazanmıştık.

Kaynak: SPOR SERVİSİ

# kocaelispor

19 Nis 2024 - 16:18 Kocaeli- Spor --- Okunma

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