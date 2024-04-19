Hakem Trabzon’dan

ÜÇ MAÇIMIZA ÇIKTI, BİRİNİ KAZANDIK
Merkez Hakem Kurulu pazartesi akşamki maça Trabzon bölgesi hakemi atadı. Mücadeleyi A klasmanda görev yapan Furkan Aksuoğlu yönetecek. 28 yaşındaki genç hakem daha önce Kocaelispor’un üç önemli maçında düdük çaldı. 2021-22 sezonunda deplasmanda Boluspor’a 2-0 ve Altınordu’ya 3-2 yenildiğimiz maçları ve içerde Bandırma’yı 2-1 mağlup ettiğimiz karşılaşmayı Furkan Aksuoğlu yönetmişti. Trabzonlu hakemin kariyerinde çıktığı 94 maçın 43’ünü ev sahipleri, 27’sini misafir takımlar kazanırken, 22 maç berabere bitti. Genç hakem 1.Lig’de bugüne kadar 24 maç yönetti.
2021-22 sezonunda ligde kalma mücadelesindeki kritik Bandırma maçını Furkan Aksuoğlu yönetmişti. Maçı 2-1 kazanmıştık.
Kaynak: SPOR SERVİSİ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.