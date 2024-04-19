Turizm Haftası’nda doğa yürüyüşü

Kocaeli Valiliği, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Gölcük Kaymakamlığı, Gölcük Belediyesi ve Kocaeli Gölcük Turizm Birliği’nin işbirliğinde yarın da Gölcük Örcün’de doğa yürüyüşü gerçekleştirilecek. Doğa yürüyüşü pazar saat 11.00’de Örcün Meydanı’ndan başlayacak. Gölcüklüler, doğa ile iç içe hoşça zaman geçirecekler. Etkinlik alanına ulaşmak isteyenler için yarın saat 10.15’te Gölcük Telekom ve Değirmendere Çınarlık Meydanı’ndan hareket edecek servisleri kullanabilecekler.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.