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Turizm Haftası’nda doğa yürüyüşü

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15-22 Nisan Turizm haftası etkinlikleri il genelinde devam ediyor.

Turizm Haftası’nda doğa yürüyüşü mask
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Kocaeli Valiliği, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Gölcük Kaymakamlığı, Gölcük Belediyesi ve Kocaeli Gölcük Turizm Birliği’nin işbirliğinde yarın da Gölcük Örcün’de doğa yürüyüşü gerçekleştirilecek. Doğa yürüyüşü pazar saat 11.00’de Örcün Meydanı’ndan başlayacak. Gölcüklüler, doğa ile iç içe hoşça zaman geçirecekler. Etkinlik alanına ulaşmak isteyenler için yarın saat 10.15’te Gölcük Telekom ve Değirmendere Çınarlık Meydanı’ndan hareket edecek servisleri kullanabilecekler.

Kaynak: Haber Merkezi

# Kocaeli, Gölcük

19 Nis 2024 - 17:12 - Yaşam --- Okunma

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