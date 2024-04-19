Derince’de bir cadde 1 Mayıs’a kadar kapalı

Bölgede devam eden proje kapsamında İbni Sina Mahallesi Piri Reis Caddesi üzerinde bugün itibariyle çalışma başlatılıyor. Bugün saat 09.30’da başlayacak çalışma, 1 Mayıs Çarşamba günü saat 05.00’e kadar devam edecek. Bu çalışma süresince Hamit Kaplan Bulvarı’ndan başlamak üzere Piri Reis Caddesi tamamen trafiğe kapalı olacak.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.