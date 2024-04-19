Gölcük’te KADEM eğitimi

Gölcük Kazıklı Kervansaray Kültür Merkezi’nde düzenlenen, yaklaşık 400 kişinin takip ettiği programı Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’un eşi Selda Yavuz, Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin’in eşi Gül Gültekin ile Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’in eşi Türkan Sezer de takip etti.

İlki Başiskele, sonraki Kartepe ve üçüncüsü Derince’de düzenlenen eğitimin Gölcük’teki buluşmasında KADEM tanıtım filmi gösterildi, 8 Mart kamu spotu izlendi.

KADEM Kocaeli Temsilcisi Asuman Sert Erturan; faaliyetlerle ilgili bilgilendirme yaptı, eğitim modüllerinden bahsetti.

UZMANLAR BİLGİ VERDİ

“Güven Toplumunun İnşası Şiddetin Anatomisi ve Çözüm Yolları Eğitimi’nin psikolojik boyutunu sosyolog Neslihan Sevinç, hukuki boyutunu avukat Ayşegül Öztürk, dini boyutunu ilahiyatçı Reyhan Ocak anlattı.

Programda Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü / ŞÖNİM, İl Jandarma Komutanlığı /KADES ve İl Sağlık Müdürlüğü / KETEM bilgilendirme ve tanıtımlar yaptı. Genç KADEM stant çalışmasıyla il bazında yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi, kadına ve aileye verilen devlet desteklerini anlattı.

Kaynak: Haber Merkezi