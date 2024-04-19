Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Gündem

KSO Tasarım Yarışması’nda tema; ‘Sürdürülebilir Teknoloji’

ABONE OL Google News Sayfamız

Kocaeli Sanayi Odası(KSO) Mesleki Eğitim Komisyonu organizasyonunda, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Tekyaz firması iş birliği ile düzenlenen Tasarım Yarışması, ‘Sürdürülebilir Teknoloji’ Teması ile bu yıl ikinci kez yapılacak.

KSO Tasarım Yarışması’nda tema; ‘Sürdürülebilir Teknoloji’ mask
KSO Tasarım Yarışması’nda tema; ‘Sürdürülebilir Teknoloji’
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Meslek liseleri ve mesleki eğitim merkezi öğrencilerine açık olan yarışmaya 25 okuldan 65 ekip ve 173 öğrenci başvuru yaptı. Başvuru sürecinin tamamlandığı yarışma için ekiplere Kocaeli Sanayi Odası’na üye sanayi kuruluşları mentörlük yapacak. KSO Mesleki Eğitim Komisyonu Başkanı Filiz Özoğul Şahinoğlu, hedeflerinin yarışmanın tüm illeri kapsayacak şekilde gerçekleşmesi olduğunu ve konuyla ilgili çalışma yapıldığını belirtti.

5 KATEGORİDE ÖDÜL VERİLECEK

‘Meslek Liseleri Tasarlıyor, Solidworks Bulut ile Sürdürülebilir Teknoloji Tasarımı Yarışması’nda dereceye giren öğrencilere Sürdürülebilirlik Tasarımı Ödülü, Özgün Tasarım Ödülü, En İyi Sunum Ödülü, Jüri Özel Ödülü, CSWA Sertifikası Ödülü (Başarılı İlk 5 Öğrenci) olmak üzere 5 kategoride toplam 139 bin TL ödül verilecek.

İlki 2023 yılında yapılan Doğal Afetler Temalı Tasarım Yarışması’nda,  yarışmaya müracaat edip, doğal afetler (deprem, sel, yangın, kuraklık) ile ilgili yenilikçi fikirler ile tasarım yapan öğrencilere,  Geleceğin Tasarımı Ödülü: Selim Yürekten Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Özgün Tasarım Ödülü: Özel Enka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi,  KOTO AOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi En İyi Sunum Ödülü: Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Jüri Özel Ödülü: Özel Enka Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi olmak üzere 4 kategoride ödül verilmişti.

Kaynak: BÜLTEN

# Kocaeli, çalışma, sel, Yangın

19 Nis 2024 - 17:17 - Gündem --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.758.673 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL