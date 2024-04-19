KOÜ Göz Servisi’nde kapasite artırımı yapıldı

Kocaeli Üniversitesi’nin önemli göz ameliyatları için bölgenin merkezi konumunda olduğunu belirten Kocaeli Üniversitesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nurşen Yüksel; bölümde farklı yöntemlerle önemli sağlık hizmeti verildiğini söyledi.
40 BİN HASTA, 7 BİN AMELİYAT
Prof. Dr. Nurşen Yüksel, “32 yıldır göz sağlığı alanında hizmet veren polikliniğimize, kentimiz ve ülkemizin dört bir yanından hastalarımız yanı sıra, Almanya, Azerbaycan, Bulgaristan, Fransa, Kazakistan ve hatta Amerika’dan hastalar tedavi görmek için geliyorlar. Son bir yılda 40 binin üzerinde hastamız polikliniğimizden faydalanırken, 7 binin üzerinde hastayı da ameliyat ettik.” açıklamasında bulundu.
BÖLÜMDE VERİLEN HİZMETLER
Göz Hastalıkları bölümünde yapılan tedavi yöntemlerine de değinen Prof. Dr. Nurşen Yüksel, “Glokom, retina hastalıkları, kornea hastalıkları, şaşılık ve pediatrik göz cerrahileri tedavileri yanı sıra bölgemizde sadece üniversitemizde ahmed glokom valvi, kornea nakli, komplike retina dekolmanı, komplike vitreoretinal cerrahi olguları ameliyatlarını da merkez olarak yapıyoruz. Göz Hastalıkları Bölümümüzde; 2 profesör, 2 doçent, 2 öğretim üyesi ve 17 araştırma görevlisiyle hastalarımıza hizmet sunmaya devam ediyoruz.” şeklinde konuştu.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.