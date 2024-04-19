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KOÜ Göz Servisi’nde kapasite artırımı yapıldı

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Kocaeli Üniversitesi Göz Hastalıkları Bölümü’nde yapılan yenileme çalışmalarının ardından kapasite arttı.

KOÜ Göz Servisi’nde kapasite artırımı yapıldı mask
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Kocaeli Üniversitesi’nin önemli göz ameliyatları için bölgenin merkezi konumunda olduğunu belirten Kocaeli Üniversitesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nurşen Yüksel; bölümde farklı yöntemlerle önemli sağlık hizmeti verildiğini söyledi.

40 BİN HASTA, 7 BİN AMELİYAT

Prof. Dr. Nurşen Yüksel, “32 yıldır göz sağlığı alanında hizmet veren polikliniğimize, kentimiz ve ülkemizin dört bir yanından hastalarımız yanı sıra, Almanya, Azerbaycan, Bulgaristan, Fransa, Kazakistan ve hatta Amerika’dan hastalar tedavi görmek için geliyorlar. Son bir yılda 40 binin üzerinde hastamız polikliniğimizden faydalanırken, 7 binin üzerinde hastayı da ameliyat ettik.” açıklamasında bulundu.

BÖLÜMDE VERİLEN HİZMETLER

Göz Hastalıkları bölümünde yapılan tedavi yöntemlerine de değinen Prof. Dr. Nurşen Yüksel, “Glokom, retina hastalıkları, kornea hastalıkları, şaşılık ve pediatrik göz cerrahileri tedavileri yanı sıra bölgemizde sadece üniversitemizde ahmed glokom valvi, kornea nakli, komplike retina dekolmanı, komplike vitreoretinal cerrahi olguları ameliyatlarını da merkez olarak yapıyoruz. Göz Hastalıkları Bölümümüzde; 2 profesör, 2 doçent, 2 öğretim üyesi ve 17 araştırma görevlisiyle hastalarımıza hizmet sunmaya devam ediyoruz.” şeklinde konuştu.

Kaynak: Haber Merkezi

# Kocaeli, hizmet

19 Nis 2024 - 17:17 - Sağlık --- Okunma

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