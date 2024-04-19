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KOTO’dan SEDAŞ’a Vezirçiftliği teşekkürü

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Kocaeli Ticaret Odası(KOTO), elektrik kesintileri nedeniyle mağduriyet yaşayan Vezirçiftliği bölgesindeki işletmelere, ayrı bir hat çekerek önemli bir yatırıma imza atan SEDAŞ’a teşekkür etti 

KOTO’dan SEDAŞ’a Vezirçiftliği teşekkürü mask
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Kocaeli Ticaret Odası, son yıllarda yatırım ve işletmelerin arttığı Başiskele Vezirçiftliği bölgesindeki enerji kesintilerinin, mevcut ve yeni işletmelere büyük mağduriyetler yaşattığını gündeme getirerek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunmuş, SEDAŞ Genel Müdürü ve İcra Başkanı Necmi Odyakmaz’ı da ziyaret etmişti.

ZİYARET VE SAHA GÖRÜŞMELERİ

Bu girişimlerin sonrasında önemli bir gelişme yaşanmış; SEDAŞ Yatırım, Varlık ve Şebeke Yönetimi Direktörü Mustafa Emre Şafak, Dağıtım Operasyonları Direktörü Burhan Ak, Performans İzleme ve Geliştirme Koordinatörü Erol Sancak, Kocaeli Bölge Müdürü Murat Özdil, Yatırım Planlama Müdürü Ayşegül Kaya, Kurumsal İletişim ve Müşteri İlişkileri Müdürü Efsun Ergin ile Kartepe- Sapanca Operasyon Yöneticisi Zeynel Abidin Şener’in yer aldığı SEDAŞ heyeti, KOTO Başkanı Necmi Bulut’u ziyaret ederek,  KOTO Başkan Yardımcısı Murat Barış ve Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Ziya Uludüz ile birlikte, Vezirçiftliği bölgesini de içine alan Karadenizliler Mahallesi’nde saha ziyaretleri gerçekleştirmişti.

İŞGÜCÜ KAYBI, MAKİNE ARIZALARI

Elektrik kesintilerinin, işletmeler ve kent ekonomisinde meydana getirdiği zararı sahada tespit eden SEDAŞ, bölge için önemli bir yatırım gerçekleştirdi. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan KOTO Başkanı Necmi Bulut, “KOTO olarak bakanlık ve SEDAŞ nezdindeki girişimlerimizin olumlu sonuç verdiğini paylaşmanın memnuniyetini yaşıyoruz.

VEZİRÇİFTLİĞİ’NE AYRI HAT ÇALIŞMASI

SEDAŞ Bölge Müdürü Murat Özdil’in tarafımıza ilettiği bilgiye göre, bölgenin elektrik kesintisi sorununu çözmek üzere iki aşamalı yatırım planı hayata geçiriliyor. Halen çalışmaları süren ve bitmek üzere olan ilk aşamada, Arslanbey Trafo Merkezi’nden Vezirçiftliği bölgesine, doğrudan hat bağlanıyor. Kartepe’den ve Başiskele’deki meskenlerden ayrı olan bu hat, sadece bölgedeki işletmeler için çekiliyor.

YALIN BİR ENERJİ SUNULACAK

İkinci aşamada da, buraya çekilen ana hat 6 veya maksimum 10’lu işletme gruplarına bölünerek, homojen bir şekilde işletmelere verilecek. Şuan hali hazırda bir hattan beslenen 80-90 civarındaki özel trafolu işletme kullanıcı sayısı, 6’lı maksimum 10’lu gruplara bölünerek buradaki işletmelere yalın bir enerji sunulacak. Önemli bir yatırım kalemini içeren proje için SEDAŞ’a teşekkür ediyor, bölgede faaliyet gösteren işletmelerimize hayırlı olmasını diliyoruz.” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi

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19 Nis 2024 - 17:18 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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