Başkan Gökçe’nin konukları çok özel

BAŞKAN GÖKÇE’YE ZİYARET

Çenedağ Mahallesi’nde faaliyetlerini sürdüren Dost-El Özel Eğitim Kurumu’nda eğitim gören özel öğrenciler ve kurum yetkilileri Derince Belediye Başkanı Av. Sertif Gökçe’yi ziyaret etti. Ziyarette özel eğitim alanı öğretmenleri Aleyna Karamanoğlu, Nuray Taşdan, Sena Eşol ve Sevim Arslankurt, öğrenciler Asyanur Akteke, Bejan Devran Korkmaz, Emir Asaf Kılıççeken, Emir Kandemir, Hamide Metin, Hamza Sarı, Kadir Korkulu, Nidanur Gayretli, Ömer Yiğit Çınar ve Yusuf Yağız Akyol hazır bulundu.

ÇALIŞMALARLA İLGİLİ BİLGİ ALDI

Belediyede misafir ettiği özel öğrencilerle yakından ilgilenen ve kurum yöneticilerinden yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alan Derince Belediye Başkanı Av. Sertif Gökçe “Bugün belediyemizde çok özel misafirlerimiz vardı. Dost-El Özel Eğitim Kurumu'nda eğitim gören sevgili öğrencilerimizi ağırladık. Kalpleri ve yüreklerindeki güzellikleri yüzüne yansıyan her biri ayrı değerli yavrularımız ile oldukça keyifli zaman geçirdik. Kendilerine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Kaynak: BÜLTEN