48 öğrenci tavuklu pilavdan zehirlendi

Efeler ilçesinde bulunan Mustafa Kiriş Ortaokulu’nda öğleden sonra 5’inci sınıf öğrencileri okulda etkinlik yaptı. Etkinlikte tavuk pilav yiyen öğrenciler, akşam saatlerinde fenalaştı. Bazı öğrenciler kusmaya başlayınca durum sağlık ekiplerine bildirildi. Rahatsızlanan öğrenciler ambulansla Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi aciline kaldırıldı. Çocukların zehirlendiğini duyan aileler okula akın ederken, bazı veliler de öğrencilerini okuldan aldı.
Şimdiye kadar 48 öğrencinin mide bulantısı ve kusma şikayeti ile hastaneye gittiği öğrenildi. Doktorlar öğrencileri tedavi altına alırken bazıları ise taburcu edildi.Öğrencilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme sürüyor.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.