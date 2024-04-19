Belediye Derincespor’da rota Soma

ALPAY CEZALI, OKAN VE ÖMER FARUK SAKAT
Son 3 maçında berabere kalan, Kastamonu ve Iğdır gibi takımlardan puan söken Belediye Derincespor Pazar günü sahasında Somaspor ile karşılaşacak. Derince İlçe Stadı’ndaki maç saat 15.00’te başlayacak. Hayati maçın hazırlıklarını tesislerinde sürdüren Derince ekibinde Alpay kart cezalısı,Okan ve Ömer Faruk da sakatlıkları olduğu için forma giyemeyecek.
VOLKAN ALARMI
Takımda endişelendiren bir diğer konu ise başarılı stoper Volkan Altınsoy’un kasık sakatlığı. Volkan son antrenmanda takımdan ayrı düz koşu yaparken durumunun maç saatinde belli olacağı belirtildi. Öte yandan etkili orta saha oyuncusu Alaattin Hamza Ok da son antrenmanda önce salonda çalışması ardından düz koşu yapması dikkatlerden kaçmadı.
TANER GÜLLERİ’DEN TARAFTARA DAVET
Son antrenman ısınma koşusu ve ısınma hareketleri ile başladı. 5’e 2 top kapma çalışmasının ardından yarım sahada Soma maçının taktiği çalışıldı, son olarak kenar organizasyonlara yer verildi. Kalan 4 haftada da hata yapmak istemeyen Derince ekibinde teknik patron Taner Gülleri iç sahada kazanmaktan başka bir alternatiflerinin olmadığını belirtti ve taraftarı maça davet etti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.