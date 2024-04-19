CHP İzmit Belediye Meclis grup toplantısı gerçekleşti. Yapılan toplantı sonucunda yeni dönem için İzmit Belediye Meclis Grup Başkanvekili Mehmet Nazım Gençtürk oldu. Toplantıda ayrıca meclis birinci başkanvekililiğine Mehmet Ümit Küçükkaya, ikinci başkanvekilliğine Cengiz Özcan’ın getirilmesi kararı alındı. Encümen üyeleri içinde Hamit İlker Ulusoy, Erdem Ercan ve Barbaros Akkuş belirlendi.
CHP İzmit’te grup başkanvekili o isim oldu
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmit Belediyesi Meclis Grup Başkan Vekili düzenlenen grup toplantısında alınan kararla Mehmet Nazım Gençtürk oldu.
19 Nis 2024 - 18:51 Kocaeli/ İzmit- Siyaset --- Okunma Yazdır
Mahreç Yavuz Solmaz
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
. - Derince de çene suyu var Fatma başkan senin neyin var?
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.