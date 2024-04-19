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CHP İzmit’te grup başkanvekili o isim oldu

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmit Belediyesi Meclis Grup Başkan Vekili düzenlenen grup toplantısında alınan kararla Mehmet Nazım Gençtürk oldu.

Yavuz Solmaz
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CHP İzmit’te grup başkanvekili o isim oldu
CHP İzmit’te grup başkanvekili o isim oldu
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CHP İzmit Belediye Meclis grup toplantısı gerçekleşti. Yapılan toplantı sonucunda yeni dönem için İzmit Belediye Meclis Grup Başkanvekili Mehmet Nazım Gençtürk oldu. Toplantıda ayrıca meclis birinci başkanvekililiğine Mehmet Ümit Küçükkaya, ikinci başkanvekilliğine Cengiz Özcan’ın getirilmesi kararı alındı. Encümen üyeleri içinde Hamit İlker Ulusoy, Erdem Ercan ve Barbaros Akkuş belirlendi.

CHP İzmit’te grup başkanvekili o isim oldu

CHP İzmit’te grup başkanvekili o isim oldu

CHP İzmit’te grup başkanvekili o isim oldu

# yeni, İzmit

19 Nis 2024 - 18:51 Kocaeli/ İzmit- Siyaset --- Okunma

Mahreç  Yavuz Solmaz

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Yorumlar

(1)
01

. - Derince de çene suyu var Fatma başkan senin neyin var?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Nisan 19:26

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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