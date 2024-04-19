Pitbull cinsi köpeğin sahibi olayı anlattı: Köpeğimin şahıslara teması olmamıştır

YAŞANANLARI MİKROFONLARIMIZA ANLATTI
Yenişehir Mahallesi’nde bulunan İzmit Kaymakamlığının yanındaki Cumhuriyet Çocuk Parkı oyun alanına Pitbull cinsi köpeği ile gelen Ayhan Cinasoğlu ile Murat B. ve Adem K. arasında iddialara göre “senin burada ne işin var, bu köpeği buraya getiremezsin’ sözleri üzerine tartışma yaşandı. Adem K. ve Murat B. pitbull cinsi köpeğin kendilerine saldırdığını iddia ederken Ayhan Cinasoğlu yaşananları Özgür Kocaeli mikrofonlarına anlatarak bu iddiaların gerçek olmadığını, köpeğin şahıslara herhangi bir teması olmadığını ifade etti.
KÖPEĞİMLE KALABALIĞA GİRMEMEYE DİKKAT EDERİM
Ayhan Cinasoğlu yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Olay çok farklı yansıtılmış. Ben hayvanı ihtiyacını karşılaması için parka çıkardım. Orada benim beslediğim sokak hayvanları da var. Park diye iddia ettikleri yerde çocuk bulunmuyor, ben yeşillik alandaydım. Yanımda köpeğim olduğu zaman kalabalık yerlere girmemeye zaten dikkat ederim. Bu iki şahıs yanıma gelerek bana ‘burada ne işin var?’ gibi sorular sormaya başladılar. Ben de bölgeye evimin yakın olduğunu ve sokak hayvanlarını da beslediğimi söyledim.
KÖPEĞİN ISIRDIĞI İDDİALARI GERÇEK DEĞİL
Bana ‘bu hayvanla buraya giremezsin’ gibi sözler sarf ettiler. Bende kendilerine ‘Bunun sizle ilgisi ne siz kimsiniz?’ diye cevap verdim. Benimle ileriye geriye konuşmaya başladılar. Kendilerine beni rahat bırakmalarını söyledim. Uzaklaşmaya çalışırken şahıslar köpeğime hamle yaptı, köpeğim de onlara atak yaptı fakat bir temas olmadı. Köpeğin şahısları ısırdığı iddiaları gerçek değil.
SOPAYLA KÖPEĞE ARKADAN VURDULAR
Şahıslar bunun ardından etrafta sopa bulmaya çalıştıkları esnada ben köpeğimle uzaklaşmaya devam ettim fakat beni takip etmeye devam ettiler. Sopayla köpeğe arkadan vurdukları sırada ben hamle yapınca bana vurmaya çalıştılar. Bende kendimi savundum o esnada aramızda arbede yaşandı. Bunun ardından polisi aradılar ve köpeğin kendilerini ısırdığını söyleyerek ambulans çağırdılar.
KÖPEĞİMİN TÜM BELGELERİ TAMDIR
Şahıslar bana o esnada ölüm tehditleri savurdu. Ben eve gelerek köpeği eve bıraktım ve aşağıya indim. Sonradan öğrendiğim kadarıyla şahısların biri bekçi biri astsubaymış. Polisler geldi önce hastaneye sonra karakola gittik. Beni orada da tehdit etmeye devam ettiler. Bugün tarım ve orman il müdürlüğünden geldiler. Köpeğimin tüm belgeleri tamdır. Kısırlaştırılmış, evde bakılan düzenli aşıları yapılmış bir hayvanım var.”
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(5 )
Hayırlı Vatandaş - Helal Olsun Adama Bütün Sokaktaki Kedilere Ve Köpeklere Kendi Cebinden Mama Alıp Yediriyor Bir De Bu Adama Saldırıyorlar Yazık…
Mehmet - Parklar, yeşil alanlar köpek tuvaleti değildir. Oralarda insanlar oturuyor, yürüyor. Çocuklar koşup oynuyor. Diğer taraftan, bu tür köpekler asla serbest bırakılmamalıdır.
Ofli paşa - Nedir bu köpek sevdanız, ne oldu insan sevgisine, ne ara bu kadar insanlıktan çıktınız. Tehlikeli hayvanı ne diye beslersiniz ki? Yazıklar olsun düzen bozuculara.
. - O köpek değil labaratuvar ortamında oluşturulmuş bir ırk
Dünyanın birçok ülkesinde bakılmaz yasaklı
Ayrıca ağızlık olmadan gezdirilen köpekler için beş bin liradan başlayan cezalar olsa kimse köpek bakmaz
Tugrul - Pitbull sahiplenmek yasak.
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.