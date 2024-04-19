Pitbull cinsi köpeğin sahibi olayı anlattı: Köpeğimin şahıslara teması olmamıştır

YAŞANANLARI MİKROFONLARIMIZA ANLATTI

Yenişehir Mahallesi’nde bulunan İzmit Kaymakamlığının yanındaki Cumhuriyet Çocuk Parkı oyun alanına Pitbull cinsi köpeği ile gelen Ayhan Cinasoğlu ile Murat B. ve Adem K. arasında iddialara göre “senin burada ne işin var, bu köpeği buraya getiremezsin’ sözleri üzerine tartışma yaşandı. Adem K. ve Murat B. pitbull cinsi köpeğin kendilerine saldırdığını iddia ederken Ayhan Cinasoğlu yaşananları Özgür Kocaeli mikrofonlarına anlatarak bu iddiaların gerçek olmadığını, köpeğin şahıslara herhangi bir teması olmadığını ifade etti.

KÖPEĞİMLE KALABALIĞA GİRMEMEYE DİKKAT EDERİM

Ayhan Cinasoğlu yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Olay çok farklı yansıtılmış. Ben hayvanı ihtiyacını karşılaması için parka çıkardım. Orada benim beslediğim sokak hayvanları da var. Park diye iddia ettikleri yerde çocuk bulunmuyor, ben yeşillik alandaydım. Yanımda köpeğim olduğu zaman kalabalık yerlere girmemeye zaten dikkat ederim. Bu iki şahıs yanıma gelerek bana ‘burada ne işin var?’ gibi sorular sormaya başladılar. Ben de bölgeye evimin yakın olduğunu ve sokak hayvanlarını da beslediğimi söyledim.

KÖPEĞİN ISIRDIĞI İDDİALARI GERÇEK DEĞİL

Bana ‘bu hayvanla buraya giremezsin’ gibi sözler sarf ettiler. Bende kendilerine ‘Bunun sizle ilgisi ne siz kimsiniz?’ diye cevap verdim. Benimle ileriye geriye konuşmaya başladılar. Kendilerine beni rahat bırakmalarını söyledim. Uzaklaşmaya çalışırken şahıslar köpeğime hamle yaptı, köpeğim de onlara atak yaptı fakat bir temas olmadı. Köpeğin şahısları ısırdığı iddiaları gerçek değil.

SOPAYLA KÖPEĞE ARKADAN VURDULAR

Şahıslar bunun ardından etrafta sopa bulmaya çalıştıkları esnada ben köpeğimle uzaklaşmaya devam ettim fakat beni takip etmeye devam ettiler. Sopayla köpeğe arkadan vurdukları sırada ben hamle yapınca bana vurmaya çalıştılar. Bende kendimi savundum o esnada aramızda arbede yaşandı. Bunun ardından polisi aradılar ve köpeğin kendilerini ısırdığını söyleyerek ambulans çağırdılar.

KÖPEĞİMİN TÜM BELGELERİ TAMDIR

Şahıslar bana o esnada ölüm tehditleri savurdu. Ben eve gelerek köpeği eve bıraktım ve aşağıya indim. Sonradan öğrendiğim kadarıyla şahısların biri bekçi biri astsubaymış. Polisler geldi önce hastaneye sonra karakola gittik. Beni orada da tehdit etmeye devam ettiler. Bugün tarım ve orman il müdürlüğünden geldiler. Köpeğimin tüm belgeleri tamdır. Kısırlaştırılmış, evde bakılan düzenli aşıları yapılmış bir hayvanım var.”