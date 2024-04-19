Kocaelispor’da birikmiş maaş ve primler ödendi

Kocaelispor Yönetiminden yapılan açıklamada, futbol takımının birikmiş maaş ve primlerinin eksiksiz şekilde ödendiği duyurularak şu ifadeler kullanıldı: “19.04.2024 Cuma günü itibariyle futbol takımının yaklaşık 15.000.000.-TL ye tekabül eden birikmiş maaş ve prim ücret ödemeleri eksiksiz bir şekilde yapılmıştır.”
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Körfezli - Yani yönetim olarak üzerimize düşeni yaptık
4 maçımız kaldı
Kayıpsız geçersek direk 3. Oluyoruz
Süper lige 1 adım kalıyor
Demek istemiş yönet kurulumuz ;değerli Kocaelispor futbolcusu kardeşlerimiz
Sizde bu kadar ekonomik sıkıntı çeken birçok kulüp varken bunun ne kadar kıymetli olduğunu unutmayın ve gereğini yapın.
Biz taraftar olarak her zaman yanınızdayız.
Yolda sonu süper lig olsun inşallah
Sergen - Recep Duruş ödemeyi yaptıysan yaptın bu ne diye kamuoyuna açıklıyorsun. Yoksa seçim çalışmasımı?
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.