Kocaelispor’da birikmiş maaş ve primler ödendi

Körfezli - Yani yönetim olarak üzerimize düşeni yaptık

4 maçımız kaldı

Kayıpsız geçersek direk 3. Oluyoruz

Süper lige 1 adım kalıyor

Demek istemiş yönet kurulumuz ;değerli Kocaelispor futbolcusu kardeşlerimiz

Sizde bu kadar ekonomik sıkıntı çeken birçok kulüp varken bunun ne kadar kıymetli olduğunu unutmayın ve gereğini yapın.

Biz taraftar olarak her zaman yanınızdayız.

Yolda sonu süper lig olsun inşallah