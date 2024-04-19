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Kocaelispor’da birikmiş maaş ve primler ödendi

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Kocaelispor’da birikmiş maaş ödemeleri ve primler hesaplara yatırıldı.

Kocaelispor’da birikmiş maaş ve primler ödendi mask
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Kocaelispor Yönetiminden yapılan açıklamada, futbol takımının birikmiş maaş ve primlerinin eksiksiz şekilde ödendiği duyurularak şu ifadeler kullanıldı: “19.04.2024 Cuma günü itibariyle futbol takımının yaklaşık 15.000.000.-TL ye tekabül eden birikmiş maaş ve prim ücret ödemeleri eksiksiz bir şekilde yapılmıştır.”

Kaynak: Haber Merkezi

# kocaelispor, futbol

19 Nis 2024 - 18:59 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Körfezli - Yani yönetim olarak üzerimize düşeni yaptık

4 maçımız kaldı

Kayıpsız geçersek direk 3. Oluyoruz

Süper lige 1 adım kalıyor

Demek istemiş yönet kurulumuz ;değerli Kocaelispor futbolcusu kardeşlerimiz

Sizde bu kadar ekonomik sıkıntı çeken birçok kulüp varken bunun ne kadar kıymetli olduğunu unutmayın ve gereğini yapın.

Biz taraftar olarak her zaman yanınızdayız.

Yolda sonu süper lig olsun inşallah

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Nisan 19:26
01

Sergen - Recep Duruş ödemeyi yaptıysan yaptın bu ne diye kamuoyuna açıklıyorsun. Yoksa seçim çalışmasımı?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Nisan 19:25

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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